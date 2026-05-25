25 Mai 2026
Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate din cauza situației de pe piețele energetice
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 26 mai, ora 14.00, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS).
Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu.
Participanții vor discuta evaluarea impactului asupra țării noastre și a măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei.