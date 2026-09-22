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unimedia.info logounimedia
22 Septembrie 2026, 12:00
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Sandu: Când prețurile la gaze cresc pe piață, cresc și tarifele

Președinta Maia Sandu a declarat că nu poate prognoza o eventuală majorare a tarifului la gaz, menționând că acesta depinde de prețul de achiziție și de solicitările furnizorilor către ANRE.

Sandu: Când prețurile la gaze cresc pe piață, cresc și tarifele.
Sandu: Când prețurile la gaze cresc pe piață, cresc și tarifele.

Despre acest lucru a declarat șefa statului după ședința Consiliului Național de Securitate, informează unimedia.info.

„Tariful este determinat de prețul de achiziție. Dacă este necesară ajustarea prețului, în acest caz este vorba despre o majorare, furnizorii se adresează cu o solicitare corespunzătoare către ANRE. Dacă există suficiente temeiuri, tariful se modifică. Eu nu fac astfel de prognoze.”

Sunt îngrijorată de faptul că tarifele sunt mari și sunt îngrijorată că prețurile continuă să crească.

Prețul gazului este deja mare, însă totul trebuie făcut așa cum prevede legea. Nu putem influența aceste prețuri: atunci când ele cresc pe piață, cresc și tarifele, iar dacă ele scad, scad și tarifele”, a declarat Maia Sandu.

În ajun, președinta a cerut instituirea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul deteriorării situației din aceste domenii. 

„Trebuie să fim pregătiți pentru orice scenariu. Mobilizarea tuturor instituțiilor este decisivă — economia și cetățenii trebuie să fie asigurați neîntrerupt cu resurse energetice”, a declarat șefa statului.

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