Sandu a sărit în apărarea lui Marian: Nu pot să-l suspectez de nimic.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sărit în apărarea deputatului PAS Radu Marian în contextul scandalului de la MoldATSA, după ce numele acestuia a fost asociat cu promovarea fostului director al întreprinderii.

Întrebată dacă a discutat cu Radu Marian despre faptul că l-ar fi recomandat pe fostul șef al MoldATSA, Maia Sandu a declarat că deputatul a acționat cu bună-credință și că nu poate fi suspectat de interese ascunse, transmite omniapres.md.

„Radu a venit cu cea mai bună intenție și nu pot să-l suspectez de absolut nimic, pentru că nu a tras niciodată foloase personale din aceste lucruri. A fost un om din diasporă, cu un CV bun, care s-a prezentat bine la interviu. Toate lucrurile arătau destul de bine”, a afirmat șefa statului.

Potrivit președintei, dacă Radu Marian sau alte persoane ar fi știut ce se ascunde în spatele candidatului, acesta nu ar fi fost promovat pentru funcție.

„Nu a fost intenția cuiva să îl impună. Evident că nu l-ar fi promovat dacă ar fi știut ce se ascunde în spatele acestei persoane”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a insistat că, în acest caz, au existat eșecuri instituționale și deficiențe de verificare din partea structurilor responsabile, inclusiv în procesul de control și monitorizare a activității întreprinderii de stat.