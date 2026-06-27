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omniapres
27 Iunie 2026, 12:14
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Sandu a sărit în apărarea lui Marian: Nu pot să-l suspectez de nimic

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sărit în apărarea deputatului PAS Radu Marian în contextul scandalului de la MoldATSA, după ce numele acestuia a fost asociat cu promovarea fostului director al întreprinderii.

Sandu a sărit în apărarea lui Marian: Nu pot să-l suspectez de nimic.
Sandu a sărit în apărarea lui Marian: Nu pot să-l suspectez de nimic.

Întrebată dacă a discutat cu Radu Marian despre faptul că l-ar fi recomandat pe fostul șef al MoldATSA, Maia Sandu a declarat că deputatul a acționat cu bună-credință și că nu poate fi suspectat de interese ascunse, transmite omniapres.md.

„Radu a venit cu cea mai bună intenție și nu pot să-l suspectez de absolut nimic, pentru că nu a tras niciodată foloase personale din aceste lucruri. A fost un om din diasporă, cu un CV bun, care s-a prezentat bine la interviu. Toate lucrurile arătau destul de bine”, a afirmat șefa statului. 

Potrivit președintei, dacă Radu Marian sau alte persoane ar fi știut ce se ascunde în spatele candidatului, acesta nu ar fi fost promovat pentru funcție.

„Nu a fost intenția cuiva să îl impună. Evident că nu l-ar fi promovat dacă ar fi știut ce se ascunde în spatele acestei persoane”, a spus Maia Sandu. 

Șefa statului a insistat că, în acest caz, au existat eșecuri instituționale și deficiențe de verificare din partea structurilor responsabile, inclusiv în procesul de control și monitorizare a activității întreprinderii de stat. 

Sursă
omniapres
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