Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru doi ucraineni
Valerii Cnișciuc, născut în 1970, și Vitalii Morlea, născut în 1988, ambii originari din Ucraina, au rămas fără cetățenia Republicii Moldova.
Președinta Maia Sandu a semnat decretul de retragere a cetățeniei, emis în temeiul Constituției și al Legii cetățeniei pe 25 mai. Documentul intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, informează realitatea.md.
Motivele acestei decizii nu sunt cunoscute în prezent.
Amintim că tot pe 25 mai, președinta a mai retras cetățenia și altor cinci persoane.