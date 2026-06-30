Sandu a discutat cu senatorii SUA despre probleme de securitate.

Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu o delegație a membrilor Senatului SUA, din care au făcut parte Ted Budd, John Barrasso, Tim Kaine și Alan Armstrong.

Potrivit serviciului de presă al președintei, în cadrul întâlnirii au fost discutate problemele securității regionale, impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei asupra Moldovei și presiunile din partea Federației Ruse, relatează infotag.md.

Sandu a felicitat Statele Unite cu ocazia a 250 de ani de la proclamarea independenței și a menționat că în acest an și Republica Moldova sărbătorește 35 de ani de independență.

„De-a lungul acestor ani, Statele Unite au contribuit la transformarea țării noastre într-un partener regional tot mai puternic și stabil”, a subliniat ea.

Părțile au discutat, de asemenea, despre consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității, precum și despre creșterea rezilienței, în special în domeniile securității cibernetice și energetice.

Președintele a mulțumit „pentru sprijinul constant acordat de Statele Unite Republicii Moldova, inclusiv prin investiții în securitatea națională și sectorul energetic, precum și pentru susținerea puternică și consecventă din partea Congresului SUA”.

„Delegația reunește senatori din ambele partide — Republican și Democrat, ceea ce reflectă sprijinul bipartizan de care se bucură Republica Moldova în Congresul SUA”.

Senatorii americani s-au întâlnit, de asemenea, cu președintele Parlamentului, Igor Grosu.

„Moldovei îi trebuie parteneri puternici, iar Statele Unite au demonstrat că sunt alături de noi atunci când este cel mai important”, a declarat președintele Parlamentului moldovean.