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tv8.md logotv8
2 Iulie 2026, 19:28
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Sandu a condamnat atacul rusesc asupra Kievului: Oamenii au fost uciși în propriile locuințe

Președintele Moldovei, Maia Sandu, a condamnat ultimele lovituri rusești asupra Kievului.

Sandu a condamnat atacul rusesc asupra Kievului: Oamenii au fost uciși în propriile locuințe.
Sandu a condamnat atacul rusesc asupra Kievului: Oamenii au fost uciși în propriile locuințe.

Atacul din noaptea de 2 iulie a fost unul dintre cele mai puternice de la începutul războiului, cel puțin 20 de persoane au murit, transmite tv8.md.

„Un nou atac brutal al Rusiei asupra Kievului, în urma căruia civili au fost uciși în propriile locuințe. Transmit cele mai sincere condoleanțe familiilor îndoliate.

Republica Moldova este ferm alături de Ucraina. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, o presiune sporită asupra Rusiei și un sprijin mai puternic pentru Ucraina – acesta trebuie să fie răspunsul lumii”, a scris șefa statului pe rețeaua socială X.

Salvatorii continuă operațiunea de căutare și salvare, precum și înlăturarea dărâmăturilor din Kiev.

Sursă
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