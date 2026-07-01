Sandu a anunțat o „curățenie generală” în întreprinderile de stat după scandalul de la MoldATSA.

Autoritățile vor face o curățenie generală în întreprinderile de stat și vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea și au ridicat salarii nemeritate.

Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă organizată în contextul scandalului de la MoldATSA. Șeful statului a cerut o serie de măsuri de la Guvern, CNA, Fisc și SIS, inclusiv împărțirea APP în două entități, pentru o gestionare mai bună a bunurilor statului.

„Știu că toate lucrurile pe care le-am făcut până acum au fost datorită încrederii oamenilor. Și știu că ce s-a întâmplat în ultimele zile a afectat această încredere. Sunt supărată mai mult decât ceilalți. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că este vorba despre o persoană din anturajul meu face acest lucru și mai grav. Nu am știut despre acest lucru. Este o greșeală sistemică, care necesită reacție imediată”, a declarat președintele, transmite deschide.md.

Potrivit Maiei Sandu, este foarte dificil să fie identificate persoane competente pentru anumite funcții, iar unii escroci au exploatat această vulnerabilitate.

Din acest motiv, șeful statului a cerut să fie regândit modul în care sunt numite persoane în funcții-cheie. Trebuie să devină obligatoriu avizul SIS și CNA. Trebuie verificate toate informațiile despre experiențele anterioare și trebuie obținute recomandări de la angajatorii precedenți.

În acest sens, Maia Sandu i-a cerut Guvernului să întreprindă mai multe măsuri:

Revizuirea consiliilor de administrare, micșorarea numărului membrilor în aceste consilii, reglementarea remunerării în aceste consilii.

Pentru fiecare întreprindere de stat trebuie să se publice indicatori de performanță semestrial.

Punerea în aplicare a unui plan de listare a pachetelor minoritare la bursă, atât în R. Moldova, cât și pe piețele regionale, a activelor care se califică.

Publicarea anuală de către întreprinderi a rapoartelor financiare, auditului extern, raportului consiliului de administrare, remunerării conducerii întreprinderii și raportului de achiziții.

Separarea activelor productive, companii cu potențial comercial, de cele pasive, terenuri, imobile sau întreprinderi în proces de insolvabilitate.

Asta înseamnă că APP trebuie împărțită în două entități. Una să răspundă de întreprinderile cu potențial și alta să se ocupe de celelalte active.

De asemenea, șeful statului a cerut autorităților abilitate să investigheze salariile angajaților din întreprinderile de stat, în special celor în funcții de conducere.

„Vedem că CNA investighează situația de la MoldATSA și a identificat nereguli. Chiar dacă nu am atribuții, vin cu o solicitare către Fisc, CNA și alte instituții să verifice legalitatea acestor acțiuni și decizii, indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Orice sumă obținută nemeritat trebuie să fie întoarsă statului. Cei care au greșit trebuie să răspundă. Suntem într-o cursă contra cronometru pentru îndeplinirea angajamentelor europene, dar nu avem dreptul să trecem cu vederea alte treburi. Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea”, a subliniat președintele.

La fel, Maia Sandu a transmis un mesaj către oamenii din PAS să se uite împrejur, să se asigure că toți membrii echipei sunt în continuare loiali valorilor care au stat la baza creării partidului, valorile europene.

„Trebuie să reparăm toate breșele, să facem o curățenie în instituții și să restabilim încrederea oamenilor față de angajamentul nostru de a construi un stat corect și o țară liberă și europeană”, a conchis președintele.