theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
1 Iunie 2026, 16:36
4 860
Copiază linkul
Link copiat

Șampanie și frigărui: Partidul lui Costiuc a celebrat victoria primarului său

Membrii „Democrația Acasă” par să fi dat o petrecere după ce candidata formațiunii a învins în turul doi a alegerilor locale la Ruseștii Noi, Ialoveni.

Șampanie și frigărui: Partidul lui Costiuc a celebrat victoria primarului său.
Șampanie și frigărui: Partidul lui Costiuc a celebrat victoria primarului său.

Liderul partidului Vasile Costiuc i-a oferit flori Dianei Nastas, informează realitatea.md.

În timp ce ținea un discurs, politicianul avea o sticlă de șampanie în mână și începuse să o deschidă. În imaginile publicate pe pagina partidului se mai văd farfurii, șervețele, iar în apropiere pare să fie încins grătarul.

„Începutul e bun. Aveți un vot categoric. Dacă nu umblau cu avioanele, și în satul vecin era așa. Doamna primar, felicitări”, a spus Vasile Costiuc.

Pe 31 mai a avut loc turul doi al alegerilor locale noi la Taraclia, în localitatea Ruseștii Noi din Ialoveni și la Orhei.

La Orhei a învins concurentul independent Ramiz Ansarov, iar la Taracilia – candidata socialiștilor, Ecaterina Iacobceac.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici