Șampanie și frigărui: Partidul lui Costiuc a celebrat victoria primarului său.

Liderul partidului Vasile Costiuc i-a oferit flori Dianei Nastas, informează realitatea.md.

În timp ce ținea un discurs, politicianul avea o sticlă de șampanie în mână și începuse să o deschidă. În imaginile publicate pe pagina partidului se mai văd farfurii, șervețele, iar în apropiere pare să fie încins grătarul.

„Începutul e bun. Aveți un vot categoric. Dacă nu umblau cu avioanele, și în satul vecin era așa. Doamna primar, felicitări”, a spus Vasile Costiuc.

Pe 31 mai a avut loc turul doi al alegerilor locale noi la Taraclia, în localitatea Ruseștii Noi din Ialoveni și la Orhei.

La Orhei a învins concurentul independent Ramiz Ansarov, iar la Taracilia – candidata socialiștilor, Ecaterina Iacobceac.