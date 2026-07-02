Șalaru: Unele persoane din PAS au ales calea corupției, iar ținta scandalului este Sandu.

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, a declarat că ținta reală a scandalului izbucnit în jurul MoldATSA nu este PAS, ci președinta Maia Sandu.

În acest context, el i-a recomandat președintei „să privească mai atent la un fost ministru”.

Potrivit lui Șalaru, PAS reprezintă vulnerabilitatea politică a Maiei Sandu, iar erodarea formațiunii la guvernare a creat condițiile pentru actualul scandal, scrie omniapres.md.

„PAS-ul s-a erodat la guvernare, unele persoane din PAS au ales calea corupției, iar simplele justificări nu acoperă totul”, a afirmat fostul ministru.

Acesta consideră că seria dezvăluirilor nu se va opri aici și că vor urma noi acțiuni îndreptate împotriva șefei statului și a partidului de guvernământ.

În același timp, fostul ministru afirmă că instituțiile de drept ar trebui să verifice nu doar abuzurile semnalate, ci și cine ar avea interesul să alimenteze scandalul.

„Dincolo de reacția presei la abuzurile, reale, recomand ca instituțiile statului să verifice cine a mai avut de câștigat din aceste dezvăluiri”, a scris acesta.

Șalaru face și aluzii la implicarea unui fost ministru, fără a-l numi direct.

„Îi recomand Maiei Sandu și organelor competente să privească mai atent la un fost ministru, dominator și etalon al corupției, racordurile externe, inclusiv și la cele interne cu politicieni de mâna a doua, care devin cutii de rezonanță sau banii care s-au dat către o anumită parte a presei, neapărat pro-europeană”, a declarat fostul ministru.

Deși nu îl nominalizează, contextul afirmațiilor sale lasă să se înțeleagă că aluziile îl vizează pe fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu.