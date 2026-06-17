theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
deschide.md logodeschide
17 Iunie 2026, 22:36
2 624
Copiază linkul
Link copiat

Rutte: Există o cooperare strânsă între NATO și Moldova

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că există o cooperare strânsă între autoritățile Republicii Moldova și Alianța Nord-Atlantică.

Rutte: Există o cooperare strânsă între NATO și Moldova.
Rutte: Există o cooperare strânsă între NATO și Moldova.

El a subliniat că o atenție deosebită este acordată securității cibernetice și combaterii atacurilor cibernetice, transmite deschide.md.

„Există o cooperare cu adevărat strânsă între NATO și Republica Moldova, de exemplu, în domeniul tehnologiilor cibernetice și luptei împotriva atacurilor cibernetice. Președinta Maia Sandu și cu mine menținem un contact regulat. De asemenea, lucrăm nu doar la nivelul NATO și al Moldovei, ci și în formatul Moldova–Ucraina și cu anumiți aliați”, a declarat Rutte la o conferință de presă la Bruxelles.

El a subliniat că detaliile cooperării nu sunt dezvăluite din motive de securitate, însă a confirmat o colaborare activă și cu Uniunea Europeană.

În ultimii ani, Moldova se confruntă cu valuri de atacuri cibernetice îndreptate împotriva sistemelor de stat. În aceeași zi, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a raportat cazuri de colectare ilegală a datelor personale ale cetățenilor, care sunt apoi folosite în scheme de fraudă telefonică.

Sursă
deschide.md logodeschide
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici