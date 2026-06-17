Rutte: Există o cooperare strânsă între NATO și Moldova.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că există o cooperare strânsă între autoritățile Republicii Moldova și Alianța Nord-Atlantică.

El a subliniat că o atenție deosebită este acordată securității cibernetice și combaterii atacurilor cibernetice, transmite deschide.md.

„Există o cooperare cu adevărat strânsă între NATO și Republica Moldova, de exemplu, în domeniul tehnologiilor cibernetice și luptei împotriva atacurilor cibernetice. Președinta Maia Sandu și cu mine menținem un contact regulat. De asemenea, lucrăm nu doar la nivelul NATO și al Moldovei, ci și în formatul Moldova–Ucraina și cu anumiți aliați”, a declarat Rutte la o conferință de presă la Bruxelles.

El a subliniat că detaliile cooperării nu sunt dezvăluite din motive de securitate, însă a confirmat o colaborare activă și cu Uniunea Europeană.