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logos-press.md logologos-press
20 Septembrie 2026, 09:12
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România a condamnat deschiderea secțiilor de votare rusești în regiunea transnistreană

Oana Țoiu a declarat că România a condamnat deschiderea secțiilor de vot rusești în Transnistria fără acordul Chișinăului și a semnalat încălcarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

România a condamnat deschiderea secțiilor de votare rusești în regiunea transnistreană.
România a condamnat deschiderea secțiilor de votare rusești în regiunea transnistreană.

Ministerul Afacerilor Externe al României a declarat că organizarea alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei pe teritoriul regiunii transnistrene, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, contravine eforturilor de soluționare a conflictului transnistrean. Bucureștiul și-a confirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova în hotarele sale recunoscute internațional, relatează logos-pres.md cu referire la G4media

În total, pe teritoriul Republicii Moldova au fost deschise 17 secții de votare pentru alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei. Una dintre acestea se află la Chișinău și a fost coordonată cu autoritățile moldovenești. Alte 16 secții au fost deschise în regiunea transnistreană fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova.

De asemenea, MAE român a condamnat organizarea în perioada 18–20 septembrie a alegerilor pentru Duma de Stat a Rusiei pe teritoriile Ucrainei, pe care instituția le numește temporar ocupate. La București s-a declarat că asemenea acțiuni reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional.

Potrivit poziției oficiale a României, organizarea scrutinului rus în aceste teritorii nu produce efecte juridice și nu poate schimba statutul lor recunoscut la nivel internațional. Bucureștiul a reiterat că respinge acțiunile unilaterale ale Rusiei care, potrivit evaluării MAE român, subminează ordinea juridică internațională.

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