unimedia.info logounimedia
19 Mai 2026, 14:13
63 361
Rizea a întrerupt discursul Maiei Sandu în Parlamentul European cu strigăte: Ea este un dictator

Discursul președintei Maia Sandu în timpul ceremoniei de decernare a Ordinului European de Merit a fost întrerupt de fostul deputat Cristian Rizea.

Incidentul a avut loc în timpul discursului susținut de Maia Sandu în cadrul evenimentului organizat la Parlamentul European. Cristian Rizea a întrerupt ceremonia, strigând: „E un dictator!” și „nu merită acest premiu”. Ulterior, Rizea a fost scos cu forța din sală, informează unimedia.info.

Totodată, președinta și-a finalizat discursul, fiind aplaudată de cei prezenți.

Ordinul European de Merit este o distincție acordată personalităților care contribuie la promovarea valorilor europene și la consolidarea cooperării între statele europene. 

Pe 19 mai, Maia Sandu a primit Ordinul European de Merit — o distincție acordată pentru contribuția la promovarea valorilor europene și consolidarea proiectului european.

Cristian Rizea a fost condamnat definitiv în 2019 de o instanță din România la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. Înainte de executarea pedepsei, a fugit în Moldova, unde a obținut cetățenia. Ulterior, cetățenia i-a fost anulată, iar în aprilie 2023 Rizea a fost extrădat în România.

După executarea a două treimi din pedeapsă, fostul deputat a fost eliberat condiționat.

