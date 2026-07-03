Resursele economice ale unor persoane vizate de sancțiuni internaționale, blocate de FISC.

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a dispus blocarea fondurilor și resurselor financiare ale unor persoane vizate de sancțiuni internaționale.

Ordinele care prevăd acest lucru, semnate de directorul SFS, Olga Golban, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, transmite moldpres.md.

Persoanele vizate sunt Iuri Vitneanski și Ruslan Garbalî.

Deciziile de blocare a fondurilor sunt remise pentru informare Serviciului de Informații și Securitate, Consiliului Interinstituțional de Supervizare, Băncii Naționale a Moldovei și persoanelor vizate.

Iuri Vitneanski este membru al Partidului „Renaștere”, iar Ruslan Garbalî - lider al organizației teritoriale Vulcănești a aceleiași formațiuni. Aceștia sunt acuzați „de implicare în acțiuni care ar fi urmărit subminarea proceselor democratice și influențarea opiniei publice în favoarea unor grupări afiliate lui Ilan Șor”.

Printr-o decizie a Consiliului Uniunii Europene, aprobată pe 15 iunie, Iuri Vitneanski și Ruslan Garbalî au fost adăugați, alături de alte trei persoane, inclusiv fosta bașcană a UTA Găgăuzia, Irina Vlah, pe lista sancțiunilor UE pentru presupusa implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova, inclusiv prin operațiuni de influență finanțate de Federația Rusă și scheme de cumpărare a voturilor înaintea alegerilor parlamentare din 2025.