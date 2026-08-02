theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
2 August 2026, 08:12
94
Copiază linkul
Link copiat

Republica Moldova va lansa un sistem de evaluare a amenințărilor la adresa securității

În Republica Moldova va fi creat Registrul național al riscurilor, care va conține lista principalelor amenințări capabile să afecteze securitatea națională, precum și evaluarea probabilității acestora și a posibilelor consecințe.

Republica Moldova va lansa un sistem de evaluare a amenințărilor la adresa securității.
Republica Moldova va lansa un sistem de evaluare a amenințărilor la adresa securității.

Crearea unui astfel de mecanism este prevăzută de proiect, care presupune formarea unui singur sistem de analiză, monitorizare și gestionare a riscurilor la nivel național, transmite logos-pres.md.

Registrul va deveni principalul instrument pentru elaborarea și actualizarea strategiilor, programelor și politicilor de stat în domeniul securității și gestionării situațiilor de criză. 

Documentul prevede elaborarea unei liste extinse de riscuri, a unui set de amenințări prioritare și a unor profiluri standardizate pentru fiecare risc identificat. 

Aceste instrumente le vor permite instituțiilor publice să evalueze în mod obiectiv nivelul pericolului, să determine cele mai vulnerabile domenii și să planifice măsuri de reducere a posibilelor consecințe. 

Actualizarea Registrului va fi realizată în cadrul unui proces permanent de evaluare a riscurilor, sub coordonarea Centrului Național de Management al Crizelor, cu sprijinul Consiliului Național de Securitate și al altor autorități publice responsabile. Versiunea publică a Registrului va include doar informația care nu ține de secretul de stat.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici