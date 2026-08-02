Republica Moldova va lansa un sistem de evaluare a amenințărilor la adresa securității.

În Republica Moldova va fi creat Registrul național al riscurilor, care va conține lista principalelor amenințări capabile să afecteze securitatea națională, precum și evaluarea probabilității acestora și a posibilelor consecințe.

Crearea unui astfel de mecanism este prevăzută de proiect, care presupune formarea unui singur sistem de analiză, monitorizare și gestionare a riscurilor la nivel național, transmite logos-pres.md.

Registrul va deveni principalul instrument pentru elaborarea și actualizarea strategiilor, programelor și politicilor de stat în domeniul securității și gestionării situațiilor de criză.

Documentul prevede elaborarea unei liste extinse de riscuri, a unui set de amenințări prioritare și a unor profiluri standardizate pentru fiecare risc identificat.

Aceste instrumente le vor permite instituțiilor publice să evalueze în mod obiectiv nivelul pericolului, să determine cele mai vulnerabile domenii și să planifice măsuri de reducere a posibilelor consecințe.

Actualizarea Registrului va fi realizată în cadrul unui proces permanent de evaluare a riscurilor, sub coordonarea Centrului Național de Management al Crizelor, cu sprijinul Consiliului Național de Securitate și al altor autorități publice responsabile. Versiunea publică a Registrului va include doar informația care nu ține de secretul de stat.