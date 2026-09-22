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logos-press.md logologos-press
22 Septembrie 2026, 21:09
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Republica Moldova și Togo au stabilit relații diplomatice la New York

Republica Moldova și Republica Togoleză (Togo) au stabilit oficial astăzi relații diplomatice.

Republica Moldova și Togo au stabilit relații diplomatice la New York.
Republica Moldova și Togo au stabilit relații diplomatice la New York.

Acordul corespunzător a fost semnat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și omologul său togolez, Robert Dussey, transmite logos-pres.md.

Togo a devenit cea de-a 173-a țară din lume cu care Republica Moldova a oficializat relații diplomatice.

Ceremonia de semnare a avut loc în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York. Togo (Republica Togoleză — o țară din Africa de Vest, cu o populație de circa 8,6 milioane de locuitori) a devenit cel de-al 173-lea stat cu care Chișinăul a oficializat relații diplomatice. Un acord similar urmează să fie semnat astăzi cu Republica Namibia.

Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe al Republicii Moldova, părțile au convenit să dezvolte relații de prietenie și cooperare bilaterală pe baza principiilor Cartei ONU și ale dreptului internațional, inclusiv a respectului reciproc pentru suveranitate, independență și integritate teritorială.

În cadrul întrevederii bilaterale, Mihai Popșoi și Robert Dussey au discutat perspectivele lansării unui dialog interinstituțional și au identificat sectoarele prioritare ale economiei și comerțului în care statele pot dezvolta un parteneriat reciproc avantajos în următorii ani.

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