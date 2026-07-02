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Infotag.md logoInfotag
2 Iulie 2026, 18:27
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Reprezentanții opoziției au insistat ca Parlamentul să-l audieze pe Gavriliță

Reprezentanții opoziției au insistat ca Parlamentul să-l audieze pe ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Mai mulți parlamentari au făcut propuneri pe acest subiect în cadrul unei sesiuni parlamentare de joi.

Reprezentanții opoziției au insistat ca Parlamentul să-l audieze pe Gavriliță.
Reprezentanții opoziției au insistat ca Parlamentul să-l audieze pe Gavriliță.

Deputata Partidului Nostru, Elena Grițco, a propus ca ministrul Finanțelor să prezinte Parlamentului informații detaliate privind finanțarea de la donatori din perioada 2021-2025, transmite infotag.md.

„Aș dori să știu câte fonduri a primit Moldova, ce parte din acestea sunt împrumuturi și ce parte sunt granturi. Cum sunt utilizate aceste fonduri și ce procent este utilizat? Aceste informații trebuie prezentate înainte de a propune introducerea de noi impozite pe cheltuiala cetățenilor”, a declarat deputata.

Deputatul Partidului Socialist, Vladimir Odnostalco, a propus audierea raportului ministrului Finanțelor privind salariile din sectorul public. El a menționat că mii de angajați din sectorul public așteaptă creșteri salariale, dar ministrul Andrian Gavriliță a sugerat recent că proiectul de lege pe această temă ar putea fi amânat.

Deputata Partidului Socialist, Ala Ursu-Antoci, a propus, de asemenea, ca ministrul Finanțelor să ofere informații despre programul Prima Casă. Potrivit acesteia, rambursările creditelor în cadrul programului au crescut recent, iar Ministerul Finanțelor a anunțat că programul, care oferă împrumuturi preferențiale familiilor tinere pentru achiziționarea de locuințe, va fi întrerupt.

În acest context, deputatul socialist Grigore Novac a menționat că ratele dobânzilor la credite au crescut semnificativ în general de când Banca Națională a majorat rata de refinanțare.

„Propun să-l ascultăm pe premierul Alexandru Munteanu explicând cum decizia Băncii Naționale are impact asupra economiei, asupra procesului de creditare, inclusiv asupra rambursărilor ipotecare. Majorarea ratei dobânzilor aduce beneficii doar băncilor. Anul trecut, toate băncile au obținut un profit de 15 miliarde de lei, în timp ce cetățenii și întreprinderile au de suferit din cauza ratelor mari”, a declarat Novac.

Toate propunerile au fost respinse de membrii parlamentului din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), partid de guvernământ.

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