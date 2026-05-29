Renato Usatîi, despre unirea cu România: Poziția mea rămâne neschimbată.

Întrebarea a venit în contextul declarațiilor făcute de Usatîi la reuniunea Comitetului parlamentar al Inițiativei Central-Europene, desfășurată la București. Politicianul s-a declarat impresionat de Palatul Parlamentului României și a sugerat că unii politicieni din Republica Moldova „ar susține unirea” după ce ar face o „excursie” la Parlamentul României, relatează agora.md.

Totodată, Usatîi a făcut referire la „unii politicieni” care „nu prea rezistă când văd lucruri mari și frumoase”, afirmând că unii deputați ar putea fi „ademeniți” de birourile din clădirea Parlamentului României.

Reamintim că, la începutul lunii februarie, Renato Usatîi a declarat că ar vota împotriva unirii Republicii Moldova cu România.

„În cazul unui referendum, aș vota împotrivă, pentru că Republica Moldova este un stat independent. Și aceasta este poziția mea, pe care o știți”, a spus atunci Usatîi.