Renato Usatîi a vizitat militarul arestat la Cahul după moartea adolescentului.

După discuția purtată cu militarul și analiza informațiilor acumulate, au apărut mai multe întrebări extrem de serioase legate de circumstanțele incidentului, precizează Renato Usatîi, transmite realitatea.md.

Unul dintre aspectele care ridică semne de întrebare este faptul că echipajele medicale sosite la fața locului nu au observat că minorul era împușcat.

„Incidentul a avut loc în jurul orei 15:00, iar mai multe echipaje de ambulanță sosite la fața locului nu au observat plaga prin împușcare și au constatat inițial diagnosticul de „stop cardiac”. Abia în ziua următoare a apărut informația oficială că tânărul a decedat, de fapt, în urma unei plăgi prin împușcare. Cum este posibil așa ceva?”, întreabă președintele Partidului Nostru.

Al doilea aspect ține de dotarea soldaților moldoveni: „Sunt de acord că armata trebuie modernizată și dotată cu armament contemporan. Dar pistolul Glock 19 Gen4 nu are siguranță externă. Mai mult decât atât, în cadrul concursului organizat de armata SUA pentru alegerea unui nou pistol standard militar, compania Glock a prezentat o versiune specială — Glock 19X — echipată cu siguranță manuală externă, deoarece aceasta era una dintre cerințele armatei americane. În cazul modelului utilizat de militarii noștri, o asemenea siguranță externă lipsește. Tocmai de aceea regulamentele, instruirea și măsurile de securitate trebuie să fie de zeci de ori mai stricte”.

De asemenea, Renato Usatîi a pus sub semnul întrebării faptul că persoane civile care își vizitează rudele în unitățile militare pot ajunge în aceeași zonă cu militari înarmați.

„Există și alte întrebări legate de acest incident, însă la această etapă nu vreau să le fac publice pentru a nu afecta ancheta. Sunt întrebări pe care le voi adresa mâine reprezentanților Ministerului Apărării și nu doar lor”, a mai adăugat Renato Usatîi.

El a anunțat că va adresa aceste întrebări reprezentanților Ministerului Apărării în cadrul ședinței Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, care va avea loc marți, 19 mai.

„Înțeleg foarte clar că toate persoanele vinovate trebuie să răspundă conform legii. Dar, în același timp, este la fel de important să fie făcute toate schimbările necesare — atât în legislație, cât și în regulamentele și procedurile interne ale Ministerului Apărării — pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. Din păcate, viața acestui tânăr nu mai poate fi întoarsă înapoi. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Este extrem de important ca din această tragedie să fie trase toate concluziile necesare, pentru ca asemenea cazuri să nu se mai repete niciodată”, a conchis Renato Usatîi.

O tragedie s-a produs în data de 10 mai, într-o unitate a Armatei Naționale din municipiul Cahul. Preliminar, un militar prin contract, în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce adolescentul se afla în vizită la un alt militar. În urma împușcăturii, militarul în termen a fost rănit și transportat la spital. Minorul a fost și el internat, însă medicii nu au reușit să-l salveze. Inițial autoritățile au anunțat că minorul a făcut un stop cardiac, iar a doua zi au precizat că acesta a fost pătruns de glonte.