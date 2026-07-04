Reacția miniștrilor după demisia lui Munteanu: S-a simțit o tensiune.

Unii miniștri susțin că nu știau că prim-ministrul Alexandru Munteanu urmează să demisioneze și au aflat despre decizia lui abia ieri dimineață.

„Am avut o discuţie marţi, destul de dură şi complicată, legată de anumite lucruri care se întâmplă în Guvern şi modul în care a fost coordonat politica bugetar-fiscală care a avut multe prevederi ce ne-au surprins pe toţi, inclusiv în echipă, nu le-am cunoscut din timp. Eu obişnuiesc să zic aşa cum le văd. Dacă asta a deranjat şi a fost considerat impertinent, posibil”, a declarat ministrul demisionar al Educației, Dan Perciun, transmite tvrmoldova.md.

Andrian Gavriliţă, ministrul demisionar al Finanţelor, nu crede că reacţiile în jurul reformei proiectului politicii bugetar-fiscale au stat la baza demisiei Guvernului.

„Prefer să nu comentez. Cel mai bine ar fi să comenteze dumnealui. Eu cred că în varianta îmbunătățită oricine ar veni ar trebui s-o continue”, a menționat Gavriliță.

Ministrul demisionar al Apărării mărturisește că a aflat despre decizia premierului ieri dimineaţă, după anunţul făcut pe o rețea socială.

„Funcţiile cu demnitate publică din start prevăd o instabilitate pentru că nu e un mandat stabil. Orice schimbare o primim cum este. Eu am trecut prin acest exerciţiu de mai multe ori. - Aţi avut o şedinţă la Preşedinţie? S-a discutat acolo? - Nu sunt membru de partid şi definitiv n-am fost la acele şedinţe”, a spus Nosatîi.

„Am avut o reacţie bună. Bineînţeles, s-a simţit în ultima perioadă o tensiune, la fel ca şi întreaga societate, aceste scandaluri. Chiar am rămas surprins”, a declarat Cristian Jardan, ministrul demisionar al Culturii.

Iar vicepremierul Vladimir Bolea a refuzat să comenteze demisia Executivului.