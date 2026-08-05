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deschide.md logodeschide
5 August 2026, 15:18
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Reacția Chișinăului la prezența „ambasadorului” Osetiei de Sud la evenimentele de la Tiraspol: Un gest sfidător

Autoritățile de la Chișinău au reacționat dur la faptul că pretinsul ambasador al nerecunoscutei Osetii de Sud a fost prezent la un șir de evenimente publice desfășurate la Tiraspol.

Reacția Chișinăului la prezența „ambasadorului” Osetiei de Sud la evenimentele de la Tiraspol: Un gest sfidător.
Reacția Chișinăului la prezența „ambasadorului” Osetiei de Sud la evenimentele de la Tiraspol: Un gest sfidător.

Reprezentanții Executivului din R. Moldova spun că deocamdată nu se cunoaște modul în care „diplomatul” osetin a ajuns în regiunea transnistreană, transmite deschide.md.

Vicepremierul pentru Reintegrare a R. Moldova, Valeriu Chiveri, a condamnat prezența reprezentantului Osetiei de Sud.

„Este un gest sfidător la adresa autorităților Republicii Moldova. Personal, nu cunosc cum a ajuns acest individ la Tiraspol. Avem instituțiile statului, care ar trebui să țină cont de acest subiect”, a declarat Valeriu Chiveri.

Și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a criticat acest gest al așa-zisului oficial osetin, iar în ceea ce privește modul în care el a ajuns la Traspol, Popșoi spune că acest lucru nu este în puterea de control al celor de la Chișinău.  

„Nu este un subiect de politică externă, ci ține de controlul frontierelor și de securitatea internațională”, a specificat Mihai Popșoi.

Menționăm că, pretinsul ambasador al așa-zisei Osetia de Sud a participat, la Tiraspol, la evenimentele comemorative dedicate așa-zisei „dislocări” a pretinselor „forțe de menținere a păcii” în așa-zisa Transnistria. Manifestațiile au fost organizate și regizate la Tiraspol. Iar asta în pofida faptului că el este declarat persona non-grata pe teritoriul R. Moldova pe o perioadă de 5 ani. Este vorba despre VitalI Iankovski, care a locuit în regiunea transnistreană. Începând cu anul 1996, a deținut diverse funcții în cadrul pretinselor structuri separatiste, a ocupat funcțiile de adjunct al pretinsului ministru de Externe și de șef al aparatului zis „guvernamental” de la Tiraspol.

În 2017, prin decretul așa-zisului ministru de Externe al așa-zisei Osetia de Sud, Murat Jioev, Iankovski a fost numit așa-zis șef al pretinsei „Reprezentanțe oficiale a Republicii Osetia de Sud” în așa-zisa Transnistria – funcție pe care o deține și în prezent.

etia de Sud” în Transnistria. Potrivit datelor autorităților din Moldova, el ocupă această funcție și până în prezent.

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