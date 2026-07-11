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11 Iulie 2026, 12:00
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Răspunsul SIS la acuzațiile lui Usatîi privind implicarea unui fost șef de direcție în escrocherii telefonice

„Instituția nu comentează declarațiile actorilor politici”, este reacția SIS, după ce Renato Usatîi a acuzat instituția că ar fi ascuns un caz privind presupusa implicare a unui fost șef de direcție în scheme de fraude telefonice.

Răspunsul SIS la acuzațiile lui Usatîi privind implicarea unui fost șef de direcție în escrocherii telefonice.
Răspunsul SIS la acuzațiile lui Usatîi privind implicarea unui fost șef de direcție în escrocherii telefonice.

SIS a precizat că instituția își desfășoară activitatea în conformitate cu legea și că nu va reacția la afirmațiile lui Usatîi.

„Serviciul își desfășoară activitatea în conformitate cu cadrul legal și furnizează informații altor instituții, conform competențelor și în forma stabilită de lege”, a comunicat instituția, transmite realitatea.md.

Amintim că, Renato Usatîi a declarat, la începutul lunii iulie, în cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la Jurnal TV, că fostul șef al unei direcții din cadrul SIS, Sorin Josan, ar fi fost implicat în scheme de escrocherii telefonice.

Potrivit lui Usatîi, conducerea SIS ar fi cunoscut despre acest caz de mai multe luni și ar fi încercat să îl mușamalizeze. Acesta a afirmat că ar exista înregistrări video și audio care ar demonstra că Sorin Josan ar fi coordonat activitatea unei rețele de escroci

„Fiind director al Serviciului de Informații și Securitate, Musteață a primit materiale video ale unei investigații care a durat foarte multe luni de zile în Republica Moldova, care ține direct de un nume: Josan Sorin, șef de direcție SIS. El (Sorin Josan) chema escrocii de la call-centre-urile din Republica Moldova, le dădea instrucțiuni cum să ducă banii”, a declarat Renato Usatîi.

Liderul Partidului Nostru a mai susținut că fostul angajat al SIS ar fi fost surprins în înregistrări video și audio în timp ce ar fi coordonat și acoperit activitatea unei rețele de escroci care activa în municipiul Chișinău.

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