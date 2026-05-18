R. Moldova i-a înmânat o notă de protest ambasadorului agreat al Rusiei pentru survolarea ilegală a spațiului aerian.

În cadrul întrevederii, partea moldovenească i-a înmânat o notă de protest față de această „încălcare gravă și inadmisibilă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”, subliniind că astfel de incidente reprezintă un risc pentru securitatea cetățenilor și stabilitatea regională, transmite Radio Moldova.

MAE a solicitat explicații oficiale și a reiterat necesitatea respectării stricte a spațiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internațional, se arată într-un comunicat al instituției.

Oleg Ozerov a părăsit sediul MAE fără să facă declarații.

Amintim că, pe 13 mai, începând cu ora 16:00, o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, de la nord spre sud, mai exact de la Ocnița spre Hâncești. Autoritățile au activat sistemele de monitorizare și au luat măsuri temporare de restricționare a traficului aerian în nordul țării.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că această încălcarea a spațiului aerian este încă o dovadă a necesității de a consolida capacitățile de apărare ale statului. Dincolo de notele de protest și condamnările oficiale, autoritățile examinează și alte opțiuni de intervenție, a adăugat oficialul.

Pe data de 8 mai, la ora 09:35 o altă dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind detectată de Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale inițial în localitatea Valea Perjei din raionul Taraclia. Și atunci spațiul aerian al țării a fost închis.

De la începutul războiului declanșat de Federația Rusă în Ucraina, spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de zeci de ori, incidente condamnate de fiecare dată de autoritățile de la Chișinău.

Unele drone s-au prăbușit pe pe câmpuri, în grădini sau pe acoperișurile caselor, iar câteva dintre ele aveau explozibili la bord. Unele au explodat la impactul cu solul, în timp ce altele au fost detonate controlat de oamenii legii.