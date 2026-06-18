theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 16:52
5 180
Copiază linkul
Link copiat

PSRM va organiza „Marșul Familiei” cu o zi înainte de Pride în Capitală

Partidul Socialiștilor va organiza pe 20 iunie la Chișinău „Marșul Familiei”. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM, Igor Dodon. Evenimentul va începe la ora 10:00, în fața ASEM. Participanții vor merge până în Parcul Catedralei.

PSRM va organiza „Marșul Familiei” cu o zi înainte de Pride în Capitală.
PSRM va organiza „Marșul Familiei” cu o zi înainte de Pride în Capitală.

„Sâmbătă, Partidul Socialiștilor organizează „Marșul Familiei”, începând cu ora 10:00, de la Academia de Studii Economice până în Parcul Catedralei Mitropolitane. Partidul Socialiștilor promovează valorile naționale”, a declarat Dodon, transmite rupor.md.

El s-a pronunțat, de asemenea, împotriva „politicilor LGBT” și a amintit că socialiștii au propus anterior în Parlament introducerea răspunderii penale pentru promovarea acestora.

„Suntem împotriva propagandei LGBT. Am înaintat în repetate rânduri inițiative legislative în Parlamentul Republicii Moldova pentru a atrage la răspundere penală promovarea propagandei LGBT în Moldova. De aceea, sâmbătă invit pe toți la „Marșul Familiei””, a spus liderul PSRM.

La rândul său, marșul Pride de la Chișinău va avea loc a doua zi, pe 21 iunie. Este programat pentru ora 12:00. Participanții vor începe deplasarea de la intersecția străzilor București și Ismail.

Anul acesta, tema principală a Moldova Pride este dreptul la recunoaștere juridică a relațiilor între persoane de același sex. Organizatorii au declarat că marșul este un manifest pentru libertatea de adunare și dreptul tuturor oamenilor la spațiul public.

Festivalul Moldova Pride a început pe 14 iunie și se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. În program au fost incluse lansarea unui spot social și o conferință internațională cu participarea experților din Moldova, Ucraina, Armenia și Georgia.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici