PSRM va organiza „Marșul Familiei” cu o zi înainte de Pride în Capitală.

Partidul Socialiștilor va organiza pe 20 iunie la Chișinău „Marșul Familiei”. Despre aceasta a anunțat liderul PSRM, Igor Dodon. Evenimentul va începe la ora 10:00, în fața ASEM. Participanții vor merge până în Parcul Catedralei.

„Sâmbătă, Partidul Socialiștilor organizează „Marșul Familiei”, începând cu ora 10:00, de la Academia de Studii Economice până în Parcul Catedralei Mitropolitane. Partidul Socialiștilor promovează valorile naționale”, a declarat Dodon, transmite rupor.md.

El s-a pronunțat, de asemenea, împotriva „politicilor LGBT” și a amintit că socialiștii au propus anterior în Parlament introducerea răspunderii penale pentru promovarea acestora.

„Suntem împotriva propagandei LGBT. Am înaintat în repetate rânduri inițiative legislative în Parlamentul Republicii Moldova pentru a atrage la răspundere penală promovarea propagandei LGBT în Moldova. De aceea, sâmbătă invit pe toți la „Marșul Familiei””, a spus liderul PSRM.

La rândul său, marșul Pride de la Chișinău va avea loc a doua zi, pe 21 iunie. Este programat pentru ora 12:00. Participanții vor începe deplasarea de la intersecția străzilor București și Ismail.

Anul acesta, tema principală a Moldova Pride este dreptul la recunoaștere juridică a relațiilor între persoane de același sex. Organizatorii au declarat că marșul este un manifest pentru libertatea de adunare și dreptul tuturor oamenilor la spațiul public.

Festivalul Moldova Pride a început pe 14 iunie și se desfășoară pe parcursul unei săptămâni. În program au fost incluse lansarea unui spot social și o conferință internațională cu participarea experților din Moldova, Ucraina, Armenia și Georgia.