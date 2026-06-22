PSRM: Republica Moldova se află în pragul pierderii propriei suveranități și identități.

PSRM susține, într-o declarație adoptată sâmbătă la ședința Consiliului Republican al partidului, că Republica Moldova se află în pragul pierderii propriei suveranități și identități.

„Actuala guvernare, formată din persoane lipsite de profesionalism, conduce în mod consecvent țara spre colaps economic. Ca urmare a administrării incompetente și a lipsei unei strategii clare de dezvoltare, degradarea a afectat absolut toate domeniile de activitate ale statului – de la economie și agricultură până la infrastructura socială. Regimul actual nu este capabil să ofere nimic altceva decât distrugere, fapt confirmat de acțiunile sale antipopulare”, se arată în document, transmite infotag.md.

Socialiștii menționează, în special, eșecul reformei justiției, „presiunea autorităților centrale asupra autonomiei găgăuze”, precum și opoziția categorică față de reforma administrativ-teritorială.

„Declarăm oficial: așa-numita „reformă a justiției” a eșuat definitiv. În locul luptei promise împotriva corupției și al instaurării supremației legii, puterea utilizează sistemul judecătoresc drept instrument pentru instaurarea unui control total. Ignorarea sistematică a Constituției, modificările conjuncturale ale legislației și utilizarea metodelor represive împotriva oponenților politici au transformat justiția într-o filială a cancelariei guvernamentale. Aceste acțiuni anulează toate declarațiile propagandistice privind „succesele” și subminează ultimele rămășițe ale încrederii cetățenilor în instituțiile statului”, subliniază socialiștii.

Potrivit lor, „încercările autorităților centrale de a bloca procesele democratice și de a impune condițiile lor pentru desfășurarea alegerilor în Adunarea Populară reprezintă o încălcare gravă a legislației și a principiilor democrației”.

„Lichidarea planificată a câtorva sute de primării reprezintă o crimă împotriva administrației publice locale. Sub pretextul amalgamării voluntare a localităților se ascunde adevăratul scop al regimului: subordonarea definitivă a autorităților locale față de centru. O asemenea reformă va conduce inevitabil la distrugerea infrastructurii administrative, va accelera depopularea satelor și va face serviciile publice inaccesibile pentru cetățeni. Ne pronunțăm categoric împotriva distrugerii forțate a fundamentelor autonomiei locale”, se arată în Declarație.