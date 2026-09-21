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rupor.md logorupor
21 Septembrie 2026, 15:36
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PSRM nu-l va înainta pe deputatul Grigori Uzun la funcția de bașcan: Nu cunoaște limba română

PSRM nu îl va înainta pe deputatul său Grigori Uzun drept candidat la funcția de bașcan al Găgăuziei.

PSRM nu-l va înainta pe deputatul Grigori Uzun la funcția de bașcan: Nu cunoaște limba română.
PSRM nu-l va înainta pe deputatul Grigori Uzun la funcția de bașcan: Nu cunoaște limba română.

Igor Dodon a explicat acest lucru prin faptul că Uzun nu cunoaște limba română, a cărei cunoaștere este acum obligatorie pentru participarea la alegeri.

În locul propriului candidat, socialiștii intenționează să susțină unul dintre ceilalți participanți la cursă. Decizia va fi luată după consultările pe care partidul le va desfășura în următoarele zile, transmite rupor.md.

„Vom desfășura consultări cu alți potențiali candidați la funcția de bașcan, după care Partidul Socialiștilor, în calitate de cea mai mare forță politică ce beneficiază de susținere în Găgăuzia, va decide pe cine va sprijini la alegeri”, a declarat Dodon în cadrul unui briefing.

Deocamdată, el nu a numit un candidat.

„Știu că toți așteaptă să spunem pe cine vom susține. După consultările cu potențialii participanți la cursa electorală, vom informa despre acest lucru în următoarele zile”, a adăugat liderul PSRM.

Totodată, socialiștii se pregătesc pentru alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei. Potrivit lui Dodon, partidul discută deja despre pretendenți în 35 de circumscripții electorale și intenționează să participe la campanie.

Alegerile bașcanului și ale deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc concomitent, pe 15 noiembrie.

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