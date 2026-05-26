PSRM: Guvernarea vrea să concentreze gestionarea instituțiilor de învățământ în birourile din Chișinău.

Potrivit socialiștilor, inițiativa anunțată de ministrul Educației, Dan Perciun, reprezintă „o încercare clară de a pune sub control întregul sistem educațional al Republicii Moldova”. Deputata PSRM Ala Ursu-Antoci a avertizat asupra pericolului politizării instituțiilor de învățământ și a lichidării autonomiei locale: „Astăzi nu mai vorbim despre o simplă reformă în educație. Vorbim despre control. Control asupra directorilor, asupra profesorilor, asupra finanțării și asupra deciziilor din școli”, scrie rupor.md.

Opoziția susține că, sub pretextul „eficienței” și „depolitizării”, actuala putere încearcă să concentreze toate atribuțiile la nivel central, excluzând comunitățile locale din proces și supunând instituțiile educaționale intereselor politice. Potrivit Alei Ursu-Antoci, PAS „vrea să decidă totul. De la Chișinău. Din birouri. Fără comunități, fără profesori, fără părinți”.

Deputata a adăugat că, în cazul realizării acestei inițiative, primarii, consiliile locale și comunitățile vor fi practic private de dreptul la vot, iar școlile vor răspunde nu în fața locuitorilor localităților, ci în fața funcționarilor. De asemenea, ea a atras atenția că o asemenea abordare contravine practicilor europene, unde accentul se pune pe autonomia școlilor și pe participarea comunităților locale la gestionarea educației: „Considerăm că școala trebuie să rămână liberă de influențe politice. Profesorii trebuie respectați, nu controlați. Directorii trebuie evaluați după rezultate, nu după loialitatea față de partid”.

În cadrul unui briefing, reprezentanții PSRM au formulat cerințe către autorități: să renunțe la încercările de monopolizare a sistemului educațional; să organizeze consultări reale cu cadrele didactice, părinții și autoritățile locale; să respecte autonomia instituțiilor educaționale și dreptul comunităților de a lua decizii privind școlile lor.

„Republica Moldova are nevoie de o educație liberă, profesori respectați și școli care aparțin comunității, nu unui partid politic”, a concluzionat deputata PSRM.