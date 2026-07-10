PSRM, despre decizia Curții Constituționale: Un atac asupra autonomiei Găgăuziei.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condamnă decizia recentă a Curții Constituționale (CC) privind competențele UTA Găgăuzia.

Mai exact, formațiunea califică hotărârea Curții drept „un atac asupra fundamentelor autonomiei găgăuze și ale statalității.”

PSRM susține că hotărârea Curții Constituționale nu reprezintă „un act juridic, ci o acțiune politică”, care ar avea drept scop diminuarea sistematică a competențelor autonomiei prevăzute în Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, transmite stiri.md

Socialiștii afirmă că, sub pretextul armonizării legislației cu prevederile Constituției, autoritățile centrale ar lipsi treptat poporul găgăuz de dreptul la o autoadministrare reală.

Potrivit PSRM, retragerea competențelor autonomiei în ceea ce privește organizarea alegerilor și numirea unor conducători locali reprezintă „o încălcare gravă a principiului descentralizării și un atac direct asupra drepturilor locuitorilor regiunii”.

Totodată, formațiunea acuză actuala guvernare că urmărește transformarea Republicii Moldova într-un „stat unitar”, în care drepturile regiunilor sunt ignorate, iar opiniile diferite sunt suprimate prin intermediul instituțiilor politice loiale puterii.

În opinia socialiștilor, astfel de decizii adâncesc diviziunile din societate și creează un precedent periculos prin subminarea acordurilor fundamentale pe care se bazează unitatea statului.

PSRM face apel la cetățenii Republicii Moldova, în special la locuitorii Găgăuziei, să dea dovadă de solidaritate și anunță că va utiliza toate mijloacele legale, parlamentare și politice de care dispune pentru a împiedica implementarea acestor inițiative.

„Autonomia nu este un cadou oferit de centru, ci un drept câștigat de popor. Nu vom permite ca acest drept să fie retras”, se arată în comunicatul formațiunii.