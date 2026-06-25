PSRM cere limitarea salariilor funcționarilor și verificarea eficienței muncii acestora

Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrîncea, a declarat că este necesară revizuirea sistemului de salarizare în instituțiile de stat și efectuarea unui audit al eficienței activității acestora.

El a declarat că în mai multe structuri de stat, inclusiv Banca Națională, ANRE, CNPF și alte agenții, există diferențe mari în nivelul salariilor, scrie infotag.md.

Și-a exprimat indignarea față de faptul că veniturile unor funcționari din structurile de stat ajung la milioane de lei pe an, ridicând întrebări privind rezultatele muncii lor.

Deputatul a anunțat că, împreună cu comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice, se planifică inițierea unei evaluări externe a activității instituțiilor de stat, ținând cont de concluziile și recomandările Curții de Conturi.

Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi susține că societatea moldovenească așteaptă adoptarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul public. De asemenea, a îndemnat cetățenii și societatea civilă să participe la formarea listei instituțiilor care pot fi incluse în planul de audit al Curții de Conturi pentru anul 2027.

Socialiștii au subliniat că inițiativele lor sunt orientate spre creșterea transparenței, eficienței activității structurilor de stat și utilizarea rațională a fondurilor bugetare.