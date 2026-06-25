theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
25 Iunie 2026, 07:45
12
Copiază linkul
Link copiat

PSRM cere limitarea salariilor funcționarilor și verificarea eficienței muncii acestora

Vicepreședintele Parlamentului, socialistul Vlad Batrîncea, a declarat că este necesară revizuirea sistemului de salarizare în instituțiile de stat și efectuarea unui audit al eficienței activității acestora.

PSRM cere limitarea salariilor funcționarilor și verificarea eficienței activității acestora.
PSRM cere limitarea salariilor funcționarilor și verificarea eficienței activității acestora.

El a declarat că în mai multe structuri de stat, inclusiv Banca Națională, ANRE, CNPF și alte agenții, există diferențe mari în nivelul salariilor, scrie infotag.md.

Și-a exprimat indignarea față de faptul că veniturile unor funcționari din structurile de stat ajung la milioane de lei pe an, ridicând întrebări privind rezultatele muncii lor.

Deputatul a anunțat că, împreună cu comisia parlamentară pentru controlul finanțelor publice, se planifică inițierea unei evaluări externe a activității instituțiilor de stat, ținând cont de concluziile și recomandările Curții de Conturi.

Deputatul PSRM Adrian Lebedinschi susține că societatea moldovenească așteaptă adoptarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul public. De asemenea, a îndemnat cetățenii și societatea civilă să participe la formarea listei instituțiilor care pot fi incluse în planul de audit al Curții de Conturi pentru anul 2027.

Socialiștii au subliniat că inițiativele lor sunt orientate spre creșterea transparenței, eficienței activității structurilor de stat și utilizarea rațională a fondurilor bugetare.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici