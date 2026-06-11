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Infotag.md logoInfotag
11 Iunie 2026, 14:00
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PSRM a numit dosarul penal împotriva lui Alexei Petrovici o „represiune politică”

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și-a exprimat protestul față de deschiderea unui dosar penal împotriva lui Alexei Petrovici, acuzat de propagandă a războiului.

PSRM a numit dosarul penal împotriva lui Alexei Petrovici o „represiune politică”.
PSRM a numit dosarul penal împotriva lui Alexei Petrovici o „represiune politică”.

PSRM a făcut joi o declarație în acest sens, considerând cazul o „încercare a autorităților de a neutraliza liderii civici influenți”, scrie infotag.md.

„Atribuirea statutului de suspect sub acuzația de „propagandă a războiului” unui activist civic reprezintă un act fără precedent de cenzură politică. Analiza acuzațiilor arată că organele de stat folosesc în mod intenționat aparatul represiv pentru a suprima disidența și a intimida cetățenii care nu sunt de acord cu conjunctura politică actuală”, au menționat socialiștii.

Potrivit lor, „acțiunile Inspectoratului Național de Investigații, inclusiv supravegherea totală, interceptarea comunicațiilor private, confiscarea mijloacelor de comunicare și restrângerea dreptului la libera circulație, depășesc cadrul legal și discreditează esența statului de drept”.

„Astfel de metode de presiune forțată reprezintă o confirmare directă a restrângerii libertăților democratice și instaurării unui regim în care poziția critică este echivalată cu săvârșirea unei infracțiuni grave”, a declarat PSRM, calificând acuzațiile împotriva lui Alexei Petrovici drept „juridic nefondate și lipsite de probe, ceea ce le transformă în represiune politică”.

Partidul a avertizat autoritățile „să nu escaladeze în continuare abuzurile polițienești”, amintind că „metodele represive nu doar că nu întăresc statul, ci duc la pierderea încrederii societății în putere”.

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