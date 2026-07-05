PSDE îi cere lui Igor Grosu să preia funcția de prim-ministru după demisia lui Munteanu.

Partidul Social Democrat European (PSDE) îl propune pe liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, să preia funcția de prim-ministru după ce Alexandu Munteanu și-a anunțat demisia.

Reprezentanții PSDE au declarat că, în majoritatea statelor europene și occidentale, funcția de prim-ministru este asumată de liderul partidului aflat la guvernare, transmite stiri.md.

„Este o practică firească: cel care cere votul cetățenilor își asumă și responsabilitatea de a livra rezultatele promise în campania electorală”, au declarat reprezentanții PSDE.

Potrivit formațiunii, această practică ar permite Republicii Moldova să aibă un premier de lungă durată și care să-și poată exercita obligațiunile corect.

„Nu este normal ca, la fiecare câteva luni, să fie căutat un nou premier care nu răspunde politic pentru actul guvernării și care poate pleca fără să dea explicații cetățenilor.

Ajunge cu experimentele făcute pe seama oamenilor. Asumați-vă pe deplin guvernarea. Domnule Igor Grosu, lăsați funcția călduță din Parlament și preluați conducerea Guvernului, demonstrați că sunteți în stare să implementați reforme în beneficiul cetățenilor. Până acum, cetățenii au văzut mai degrabă pseudoreforme, salarii nesimțite pentru persoane apropiate puterii, majorări salariale pentru demnitari și o povară fiscală tot mai mare pentru cetățeni, chemați să suporte nota de plată a acestor decizii”, se arată în comunicatul PSDE.