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rupor.md logorupor
25 Septembrie 2026, 08:18
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Procuratura revizuiește acuzația împotriva lui Igor Dodon în dosarul Kuliok

Procurorii schimbă acuzația împotriva liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, în dosarul răsunător „Kuliok”.

Procuratura revizuiește acuzația împotriva lui Igor Dodon în dosarul Kuliok.
Procuratura revizuiește acuzația împotriva lui Igor Dodon în dosarul Kuliok.

Acest lucru s-a aflat în cadrul ședinței de judecată de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Nu s-a reușit înmânarea oficială a ordonanței de modificare a acuzației politicianului. Fostul președinte nu s-a prezentat la ședința de judecată, deoarece în acel moment se afla la ședința plenară a Parlamentului, transmite rupor.md.

Igor Dodon a declarat că este gata să depună mărturii, însă refuză să se prezinte în instanță până când nu vor fi audiați toți martorii din dosar.

  • Esența dosarului: Dosarul penal «Kuliok» se bazează pe o înregistrare video din iunie 2019. În aceasta, fostul lider al Partidului Democrat i-a transmis lui Igor Dodon un pachet negru. Potrivit anchetei, în acesta se aflau între 600 de mii și 1 milion de dolari pentru finanțarea ilegală a PSRM.

  • Poziția apărării: Dodon își neagă complet vina, numește înregistrarea video falsificată și consideră că dosarul este motivat politic.

  • Acuzațiile: Liderul socialiștilor este acuzat de corupere pasivă și de acceptarea finanțării ilegale a partidului.

Dacă vina politicianului va fi demonstrată, acesta riscă până la 20 de ani de închisoare.

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