Procuratura revizuiește acuzația împotriva lui Igor Dodon în dosarul Kuliok.

Procurorii schimbă acuzația împotriva liderului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, în dosarul răsunător „Kuliok”.

Acest lucru s-a aflat în cadrul ședinței de judecată de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Nu s-a reușit înmânarea oficială a ordonanței de modificare a acuzației politicianului. Fostul președinte nu s-a prezentat la ședința de judecată, deoarece în acel moment se afla la ședința plenară a Parlamentului, transmite rupor.md.

Igor Dodon a declarat că este gata să depună mărturii, însă refuză să se prezinte în instanță până când nu vor fi audiați toți martorii din dosar.

Esența dosarului: Dosarul penal «Kuliok» se bazează pe o înregistrare video din iunie 2019. În aceasta, fostul lider al Partidului Democrat i-a transmis lui Igor Dodon un pachet negru. Potrivit anchetei, în acesta se aflau între 600 de mii și 1 milion de dolari pentru finanțarea ilegală a PSRM.

Poziția apărării: Dodon își neagă complet vina, numește înregistrarea video falsificată și consideră că dosarul este motivat politic.

Acuzațiile: Liderul socialiștilor este acuzat de corupere pasivă și de acceptarea finanțării ilegale a partidului.

Dacă vina politicianului va fi demonstrată, acesta riscă până la 20 de ani de închisoare.