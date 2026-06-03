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rupor.md logorupor
3 Iunie 2026, 12:18
1 905
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Primarul orașului Strășeni a acuzat reprezentanții PAS de presiuni

Primarul municipiului Strășeni, Valentina Casian, a declarat că ar exista presiuni exercitate asupra sa și asupra unor consilieri locali, inclusiv din partea unor reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Primarul orașului Strășeni a acuzat reprezentanții PAS de presiuni.
Primarul orașului Strășeni a acuzat reprezentanții PAS de presiuni.

Edilul susține că anumite persoane care s-ar fi prezentat angajați ai Procuraturii ar fi mers la antreprenorii din localitate cu verificări și le-ar fi cerut informații despre ea.

Din spusele Valentinei Casian, oamenii de afaceri i-ar fi raportat aceste incidente, relatează rupor.md.

„De ce trebuie să vină de la Procuratura Generală câte două persoane în Strășeni, să meargă pe la agenții economici și să ceară materiale pe Casian?”, a afirmat oficiala, fără a prezenta nume concrete ale persoanelor vizate.

Primara susține că deține dovezi, inclusiv capturi de ecran din discuții interne ale unor grupuri de lucru. În același timp, Valentina Casian a evitat să spună cine anume dintre deputați ar fi implicat, invocând faptul că aceștia trebuie să fie prezenți la asemenea discuții.

Reprezentanții PAS au promis să comenteze acuzațiile pe parcursul zilei.

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