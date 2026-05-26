Președintele Belarusului l-a îndemnat pe Dodon să nu permită „distrugerea” Moldovei

„Nu trebuie să tăiem acest cordon ombilical și să rupem relațiile cu cei cu care întotdeauna am găsit un limbaj comun. Pentru mine asta este principalul, și am vrut să spun public că Moldova și moldovenii sunt dragostea noastră. Cred că Uniunea Sovietică a fost cândva în ansamblu. Noi am avut un mare respect pentru poporul vostru și țara voastră. Și nu vrem să pierdem asta. Și sper că nici voi”, a spus Lukașenko, transmite infotag.md.

De asemenea, el a ridicat problema păstrării suveranității Moldovei.

„Auzim foarte des în ultima perioadă din diverse surse că Republica Moldova ar fi gata să devină aproape parte a unui alt stat. Desigur, o spun sincer, ca om îndrăgostit de țara dumneavoastră… aud și percep acest lucru cu groază…

Nu vreau să spun lucruri banale despre faptul că suveranitatea și independența costă întotdeauna scump și sunt esențiale pentru orice țară, dar te-aș ruga foarte mult pe tine și pe susținătorii tăi să nu permiteți sub nicio formă distrugerea unei țări atât de înfloritoare și frumoase, chiar dacă mică, cum este Moldova… cred că pentru tine, ca om patriot, și pentru susținătorii tăi, principalul lucru este să păstrați Moldova pentru moldoveni”, a declarat liderul belarus.

Ca răspuns, Dodon a declarat că simte „frustrare” din cauza faptului că președintele Moldovei, Maia Sandu, „nu înțelege” toate acestea.

„Am luptat cu actualul președinte. O dată am câștigat eu, a doua oară a câștigat ea. Dar am jurat cu toții pe Constituție — să apărăm Moldova, să ne apărăm țara. Actualul președinte, după ce a realizat că nu va exista nicio integrare europeană, că această cale este una falimentară și că realitățile din Moldova o arată (ca în vorba aceea: după mine, poate să ardă și casa), a început să promoveze ideea lichidării statului moldovenesc. Pentru noi este o mare problemă”, a declarat Dodon.

Lukașenko a făcut apel și la reluarea activității comisiei moldo-belarusă de cooperare, care a fost creată anterior între țări.

„Trebuie să mergem înainte și să căutăm noi puncte de contact”, a spus el.



