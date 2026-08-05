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Infotag.md logoInfotag
5 August 2026, 20:36
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Președintele APG: Nu exclud participarea mea în calitate de candidat la funcția de başcan

Grupul de deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei participă miercuri la audieri publice organizate în Parlamentul Republicii Moldova înainte de examinarea, în a doua lectură, a amendamentelor la Codul electoral.

Președintele APG: Nu exclud participarea mea în calitate de candidat la funcția de bașcan
Președintele APG: Nu exclud participarea mea în calitate de candidat la funcția de bașcan

Despre aceasta a anunțat președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG) Valentin Gaidarji, transmite infotag.md.

Prevederile discutate vizează modificarea modului de desfășurare a alegerilor în autonomie, reducerea atribuțiilor organelor locale ale puterii în organizarea alegerilor, precum și alte chestiuni legate de desfășurarea alegerilor în Moldova.

„În pofida faptului că autoritățile centrale acționează cu viteza luminii, într-o grabă inexplicabilă, am venit pregătiți ca să ne apărăm poziția și să prezentăm argumente juridice serioase”, a declarat Gaidarji.

El a exprimat speranța că deputații Parlamentului, care au inițiat discuția proiectului de lege, vor fi pregătiți pentru dialog și pentru căutarea împreună a unei soluții.

Totodată, Gaidarji nu a exclus participarea sa la viitoarele alegeri pentru funcția de bașcan al Găgăuziei. În cadrul emisiunii GRT, el a declarat că este prea devreme pentru a vorbi despre o candidatură, însă acest lucru este posibil.

„Îmi este prea devreme să vorbesc despre asta, trebuie mai întâi să fac lucrarea care există. Categoric nu, nu spun”, - a spus Gaidarji.

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