logos.press.md
27 Mai 2026, 13:34
Premierul României va veni în Moldova pentru a susține amalgamarea primăriilor

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat organizarea, pe 29 mai, a evenimentului național „Primării puternice – localități dezvoltate”, care va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale.

În cadrul vizitei la Chișinău, la eveniment este așteptată și participarea prim-ministrului României, Ilie Bolojan. Oficialii vor discuta proiectele comune ale Republicii Moldova și României, precum și posibilitățile de accelerare a implementării acestora, informează logos-pres.md.

„România a fost și rămâne principalul nostru partener strategic și un susținător important al dezvoltării localităților din Republica Moldova. Împreună cu colegii din România vom continua discuțiile privind toate proiectele inițiate de noi. După cum știți, avem foarte multe dosare comune, iar aceasta va fi o oportunitate excelentă de a discuta și, eventual, de a accelera promovarea lor”, a declarat Munteanu la începutul ședinței Guvernului de miercuri, 27 mai.

El și-a exprimat convingerea că acest eveniment „va demonstra clar: reforma administrației publice locale înseamnă servicii de calitate superioară, investiții mai ample și comunități mai puternice – toate în beneficiul cetățenilor noștri”.

Potrivit șefului Executivului, peste 500 de primării au inițiat deja procesul de unificare voluntară (amalgamare):

„Acest lucru arată că tot mai multe comunități înțeleg: dezvoltarea vine prin cooperare, eficiență și un potențial administrativ mai ridicat”.

Reamintim că în prezent procesul de unificare a localităților se desfășoară pe bază voluntară, iar din toamnă se planifică să devină normativ.

Menționăm că Guvernul României, condus de Ilie Bolojan, și-a dat demisia în urma unei moțiuni de cenzură inițiată de forțele opoziției. Criza politică s-a acutizat după ieșirea PSD din coaliție și divergențele privind politica economică, inclusiv măsurile de consolidare bugetară și reformele.

