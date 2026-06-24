Premierul Moldovei pleacă în Polonia la conferința privind reconstrucția Ucrainei.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează, în perioada 24–26 iunie 2026, o vizită de lucru la Gdańsk, Polonia, unde va participa la Conferința privind reconstrucția Ucrainei – URC2026.

Prim-ministrul va participa la deschiderea conferinței, precum și la sesiunea plenară dedicată sprijinului pentru Ucraina și perspectivelor sale de reconstrucție, transmite logos-pres.md.

În cadrul conferinței, prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea întâlniri bilaterale cu colegi și oficiali europeni, inclusiv cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, prim-ministrul Albaniei Edi Rama, prim-ministrul Estoniei Kristen Michal, prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko, precum și cu președintele BERD Odile Renaud-Basso.

„Vizita confirmă angajamentul Republicii Moldova de a participa la eforturile internaționale de sprijin pentru Ucraina, consolidarea păcii și securității regionale, precum și aprofundarea dialogului cu partenerii europeni”, menționează serviciul de presă al Guvernului.

Organizatorii conferinței subliniază că redresarea economiei Ucrainei va necesita mobilizarea investițiilor interne și internaționale, sprijin prin instrumente financiare moderne, inclusiv asigurarea riscurilor militare, precum și alinierea continuă a cadrului normativ la cel al UE pentru a asigura condiții previzibile pentru afaceri.

Un rol important îl vor juca privatizarea, dezvoltarea parteneriatelor public-private, extinderea finanțării cu capital de risc și pe termen lung, dar și mecanismele de reducere a riscurilor, inclusiv garanțiile și finanțarea mixtă, în special pentru companiile din regiunile aflate în apropierea liniei frontului.

Direcția principală va fi dezvoltarea industriei prelucrătoare și manufacturiere ca bază a noului model economic cu valoare adăugată ridicată și diversificarea exporturilor, iar reconstrucția va fi însoțită de implementarea principiilor economiei „verzi”, rezilienței climatice și standardelor UE.