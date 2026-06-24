theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
24 Iunie 2026, 21:48
28
Copiază linkul
Link copiat

Premierul Moldovei pleacă în Polonia la conferința privind reconstrucția Ucrainei

Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează, în perioada 24–26 iunie 2026, o vizită de lucru la Gdańsk, Polonia, unde va participa la Conferința privind reconstrucția Ucrainei – URC2026.

Premierul Moldovei pleacă în Polonia la conferința privind reconstrucția Ucrainei.
Premierul Moldovei pleacă în Polonia la conferința privind reconstrucția Ucrainei.

Prim-ministrul va participa la deschiderea conferinței, precum și la sesiunea plenară dedicată sprijinului pentru Ucraina și perspectivelor sale de reconstrucție, transmite logos-pres.md.

În cadrul conferinței, prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea întâlniri bilaterale cu colegi și oficiali europeni, inclusiv cu prim-ministrul Poloniei Donald Tusk, prim-ministrul Albaniei Edi Rama, prim-ministrul Estoniei Kristen Michal, prim-ministrul Ucrainei Iulia Sviridenko, precum și cu președintele BERD Odile Renaud-Basso.

„Vizita confirmă angajamentul Republicii Moldova de a participa la eforturile internaționale de sprijin pentru Ucraina, consolidarea păcii și securității regionale, precum și aprofundarea dialogului cu partenerii europeni”, menționează serviciul de presă al Guvernului.

Organizatorii conferinței subliniază că redresarea economiei Ucrainei va necesita mobilizarea investițiilor interne și internaționale, sprijin prin instrumente financiare moderne, inclusiv asigurarea riscurilor militare, precum și alinierea continuă a cadrului normativ la cel al UE pentru a asigura condiții previzibile pentru afaceri.

Un rol important îl vor juca privatizarea, dezvoltarea parteneriatelor public-private, extinderea finanțării cu capital de risc și pe termen lung, dar și mecanismele de reducere a riscurilor, inclusiv garanțiile și finanțarea mixtă, în special pentru companiile din regiunile aflate în apropierea liniei frontului.

Direcția principală va fi dezvoltarea industriei prelucrătoare și manufacturiere ca bază a noului model economic cu valoare adăugată ridicată și diversificarea exporturilor, iar reconstrucția va fi însoțită de implementarea principiilor economiei „verzi”, rezilienței climatice și standardelor UE.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici