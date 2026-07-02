Premierul caută oameni „onești și curajoși” pentru Corpul de control.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat completarea echipei Corpului de control din cadrul Cabinetului său, lansând un apel public pentru recrutarea de noi membri.

„Căutăm oameni cinstiți, competenți și curajoși, care să nu apere interese personale sau de grup și să nu participe la reglări de conturi. Avem nevoie de specialiști pregătiți să apere interesele statului și fondurile publice”, a declarat premierul, transmite logos-press.md.

El a precizat că nu este vorba despre un concurs clasic, ci despre un proces de selecție internă, în cadrul căruia CV-urile candidaților vor fi analizate cu atenție:

„Din câte înțeleg, premierul are prerogativa și dreptul de a-și forma propria echipă, iar noi invităm pe cei care consideră că pot contribui la acest proces să ne trimită CV-urile lor. Le vom examina colegial și vom selecta candidații care corespund cerințelor noastre, toate detaliile vor fi publicate pe site-ul oficial al Guvernului”.

Munteanu a subliniat că statul trebuie să corecteze greșelile și să demonstreze rezultate fără scuze inutile.

„Statul nu are nevoie de explicații pentru greșeli. Trebuie să le corectăm și să aducem rezultate. Acesta este standardul pe care îl vom aplica întregului Guvern și tuturor instituțiilor de stat”, a declarat premierul.

Membrii Corpului de control al premierului și-au dat demisia pe 24 iunie 2026. Este vorba despre Vasile Bolduratu și Angela Rojcov-Ciofu, care au ocupat aceste funcții din iulie 2023. Demisiile au urmat după demisia oficială a lui Dumitru Vangheli, directorul Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Managementul Traficului Aerian MoldATSA.