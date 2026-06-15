Popșoi: Vrem să vedem Moldova sus, așa cum zboară pe aripile PAS.

Șeful MAE a subliniat că este vorba nu despre supraviețuirea unui partid sau altul, ci despre „supraviețuirea politică a Moldovei ca stat liber și democratic pe continentul european și în cadrul marii familii europene”, transmite unimedia.info.

„Istoria nu ne va ierta dacă obosim la jumătatea drumului. Să mergem în fiecare localitate, să vorbim cu fiecare cetățean. Adevărul este de partea noastră, să mergem cu inima și cu capul sus — atât în raioane, cât și în Capitală, și printre cei care ne ascultă din străinătate. Vrem să vedem toată Moldova sus, cum zboară pe aripile PAS către marea familie europeană. Să fie cu bine”, a declarat Mihai Popșoi la al IV-lea congres al PAS, unde Igor Grosu a fost reales președinte al partidului.