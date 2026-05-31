Popșoi: Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea primului cluster de negocieri cu UE.

Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei emisiuni.

Potrivit șefului diplomației moldovenești, Republica Moldova beneficiază de susținerea tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, iar relațiile bilaterale cu acestea sunt excelente, transmite moldpres.md.

„Deschiderea pentru Republica Moldova este maximă. Relațiile noastre bilaterale sunt excelente cu absolut toate țările membre ale UE”, a declarat astăzi Mihai Popșoi în cadrul unei emisiuni de la postul Vocea Basarabiei.

Oficialul a subliniat că țara noastră este pregătită de mai mult timp pentru deschiderea negocierilor și că procesul de armonizare cu legislația și standardele europene a continuat constant, inclusiv în perioada în care anumite decizii formale la nivel european au fost în așteptare.

Mihai Popșoi a evidențiat că Republica Moldova nu a pierdut timp, ci a avansat în mod activ în pregătirea capitolelor de negociere, astfel încât, odată cu deschiderea oficială a clusterelor, procesul să poată evolua într-un ritm accelerat.

„Noi am avansat, nu am irosit timpul și odată ce deschidem formal negocierile, lucrul va fi fost deja făcut”, a spus Popșoi.

El a amintit că, în Raportul de Extindere al Comisiei Europene din anul precedent, Republica Moldova a fost apreciată drept unul dintre cei mai performanți candidați la aderare.

Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova în context regional, ministrul Afacerilor Externe a precizat că nu există obstacole care să împiedice avansarea țării noastre pe calea aderării. Totodată, acesta a menționat că fiecare stat candidat își urmează propriul ritm de negociere și implementare a reformelor, iar Republica Moldova este determinată să valorifice la maximum oportunitățile oferite de procesul de extindere al Uniunii Europene.

„Fiecare țară candidată se mișcă cu propria viteză”, a afirmat ministrul, făcând referire la exemplele statelor din Balcanii de Vest, unde unele țări au avansat mai rapid decât altele în negocierile de aderare.

Potrivit oficialului, obiectivul strategic al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană și integrarea deplină în familia europeană. În acest context, reformele implementate în cadrul procesului de aderare nu urmăresc doar îndeplinirea criteriilor europene, ci și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, consolidarea instituțiilor și modernizarea statului.

„Toate procesele de adaptare la standardele europene sunt menite să apropie Republica Moldova de nivelul de dezvoltare și bunăstare al statelor membre ale Uniunii Europene și să ofere beneficii concrete cetățenilor”, a subliniat Mihai Popșoi.

Anterior, publicația Euractiv scria că, pe 16 iunie, Comisia Europeană intenționează să propună deschiderea primului grup de capitole de negociere privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar liderii europeni ar putea aproba decizia la summitul Consiliului European de la Bruxelles, programat două zile mai târziu.

Potrivit publicației, propunerea va fi prezentată în cadrul reuniunii miniștrilor pentru afaceri europene din Consiliul Afaceri Generale al UE. Calendarul ar permite șefilor de stat și de guvern ai celor 27 de state membre să dea undă verde oficială pentru avansarea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statutul de țară candidată, cu recomandarea continuării reformelor. În noiembrie 2023, evaluările europene au confirmat progresele Moldovei și au recomandat deschiderea negocierilor de aderare, decizie aprobată de liderii UE în decembrie 2023. Pe 25 iunie 2024 au început oficial negocierile de aderare.

În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screeningul bilateral cu UE – etapă care analizează compatibilitatea legislației naționale cu acquis-ul european. La mijlocul lunii decembrie 2025, țara noastră a demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negocieri. Autoritățile de la Chișinău au subliniat că această etapă marchează o fază crucială a negocierilor de aderare, care va sta la baza progreselor viitoare în procesul de integrare a Republicii Moldova în UE.