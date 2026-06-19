Popșoi: Moldova este deschisă pentru continuarea cooperării cu NATO.

Moldova este deschisă cooperării și participării continue la programele oferite de partenerii internaționali, inclusiv NATO, pentru a dezvolta capacitatea instituțională de a răspunde provocărilor și crizelor actuale.

Acest lucru a fost declarat joi de vicepremierul și ministrul de Externe Mihail Popșoi, în cadrul unei întrevederi cu secretarul general adjunct pentru Afaceri Politice al NATO, Kevin Hamilton, care se află la Chișinău, transmite infotag.md.

Discuțiile s-au axat pe cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și pe prioritățile de cooperare pentru perioada următoare. În acest context, au fost abordate posibilitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile de creștere a rezilienței țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și combaterea dezinformării, interferențelor externe, precum și a amenințărilor hibride și cibernetice.

Un subiect separat a fost implementarea Programului de Parteneriat Individual (ITPP) pentru 2025-2028 și a pachetului de asistență pentru consolidarea capacităților de securitate și apărare (DCBI).

Părțile au făcut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la dezvoltarea securității regionale și eforturile internaționale de a pune capăt războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, au fost discutate eforturile Chișinăului pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean și reintegrarea țării.

Popșoi a subliniat importanța continuării parteneriatului cu NATO, înființat în 1994, care a adus rezultate concrete de-a lungul anilor. Aceștia și-au exprimat interesul de a utiliza experiența și asistența Alianței în modernizarea sectorului securității și apărării naționale.

„Consolidarea securității și apărării naționale înseamnă o securitate mai mare pentru cetățenii noștri și, în același timp, o contribuție concretă la securitatea întregii regiuni”, susține Popșoi.

La rândul său, Hamilton a apreciat înalt contribuția Republicii Moldova la consolidarea securității în Europa, inclusiv prin participarea la operațiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Reprezentantul NATO a confirmat sprijinul continuu al organizației și disponibilitatea de a continua să sprijine procesele de modernizare și reformă din țară în conformitate cu principiile democratice.