Popșoi, la New York: Moldova susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Republica Moldova susține ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional, care includ și Crimeea.

Declarația a fost făcută de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, la cea de-a șasea ediție a Summitului „Platforma Crimeea”, desfășurată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, informează ipn.md.

Mihai Popșoi a condamnat războiul și ocuparea teritoriilor ucrainene de către Federația Rusă. «Obiectivul nostru comun trebuie să fie clar: să susținem Ucraina în restabilirea integrității sale teritoriale și să ne asigurăm că astfel de încălcări nu se vor mai repeta», a declarat șeful diplomației moldovenești.

Potrivit ministrului, consecințele războiului afectează securitatea regională, securitatea alimentară și energetică, precum și stabilitatea economică a Europei. El a subliniat că încălcarea dreptului internațional afectează și alte state din regiune, inclusiv Republica Moldova.

În cadrul summitului, Mihai Popșoi a menționat că Moldova va continua să susțină Ucraina. Drept exemple, el a invocat ajutorul oferit de Chișinău, care include primirea refugiaților ucraineni, facilitarea tranzitului și sprijinirea exportului de cereale ucrainene pe piețele internaționale.