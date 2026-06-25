theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
25 Iunie 2026, 17:45
14
Copiază linkul
Link copiat

Popșoi: Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care toți au șanse egale

Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de auto-realizare.

Popșoi: Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care toți au șanse egale.
Popșoi: Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care toți au șanse egale.

Despre aceasta a declarat vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi joi, în cadrul unei întâlniri cu Înaltul Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, transmite infotag.md.

Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea Moldovei cu Oficiul Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, cu accent pe protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, educația multilingvă și consolidarea coeziunii sociale între comunitățile etnice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Popșoi a subliniat că „drepturile omului, respectul reciproc și incluziunea sunt elemente fundamentale ale parcursului european al Republicii Moldova”.

„Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice și în integrarea socială la nivel național”, a menționat Popșoi.

În cadrul întrevederii, interlocutorii au evidențiat importanța promovării limbii române, păstrând și dezvoltând limbile minorităților naționale. Kamp a remarcat progresul Moldovei în procesul de integrare europeană și a confirmat disponibilitatea de a continua sprijinul în domeniile de competență.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici