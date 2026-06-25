Popșoi: Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care toți au șanse egale.

Integrarea europeană înseamnă consolidarea unei societăți în care fiecare cetățean se simte respectat și are șanse egale de auto-realizare.

Despre aceasta a declarat vicepremierul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi joi, în cadrul unei întâlniri cu Înaltul Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, Christophe Kamp, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova, transmite infotag.md.

Discuțiile s-au concentrat pe cooperarea Moldovei cu Oficiul Înaltului Comisar OSCE pentru Minorități Naționale, cu accent pe protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, educația multilingvă și consolidarea coeziunii sociale între comunitățile etnice în contextul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Popșoi a subliniat că „drepturile omului, respectul reciproc și incluziunea sunt elemente fundamentale ale parcursului european al Republicii Moldova”.

„Vom continua să investim în educație, în promovarea diversității culturale și lingvistice și în integrarea socială la nivel național”, a menționat Popșoi.

În cadrul întrevederii, interlocutorii au evidențiat importanța promovării limbii române, păstrând și dezvoltând limbile minorităților naționale. Kamp a remarcat progresul Moldovei în procesul de integrare europeană și a confirmat disponibilitatea de a continua sprijinul în domeniile de competență.