Popșoi: Integrarea europeană a Moldovei și reintegrarea Transnistriei trebuie să aibă loc în paralel.

Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că integrarea europeană a Republicii Moldova și reintegrarea Transnistriei trebuie să se desfășoare în paralel pentru a împiedica Rusia să blocheze aderarea R. Moldova la UE.

El a făcut această declarație luni într-un interviu acordat Euronews în cadrul celui de-al doilea summit UE-Republica Moldova de la Bruxelles, transmite infotag.md.

El a subliniat că Rusia ar dori să împiedice procesul de reglementare transnistreană, astfel încât Republica Moldova să nu poată realiza aderarea la UE până când problema reintegrării țării nu va fi rezolvată definitiv.

„Integrarea europeană nu ar trebui să depindă de procesul de reintegrare. Dar este cel mai bine dacă integrarea și reintegrarea europeană ar continua în paralel. Altfel, vom oferi Kremlinului o pârghie și, practic, o putere de veto asupra procesului nostru de aderare la UE. Din partea noastră, lucrăm pentru a ne asigura că toți cetățenii țării, inclusiv locuitorii din regiunea transnistreană, pot beneficia de integrarea europeană”, a subliniat Popșoi.

El și-a exprimat recunoștința față de Uniunea Europeană, care ajută Moldova să facă față presiunilor din partea Rusiei, menționând că în ultimii ani UE și statele sale membre au oferit țării „sprijin extraordinar”, inclusiv în sectorul energetic.