theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
23 Iunie 2026, 11:00
7 101
Copiază linkul
Link copiat

Popșoi: Integrarea europeană a Moldovei și reintegrarea Transnistriei trebuie să aibă loc în paralel

Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că integrarea europeană a Republicii Moldova și reintegrarea Transnistriei trebuie să se desfășoare în paralel pentru a împiedica Rusia să blocheze aderarea R. Moldova la UE.

Popșoi: Integrarea europeană a Moldovei și reintegrarea Transnistriei trebuie să aibă loc în paralel.
Popșoi: Integrarea europeană a Moldovei și reintegrarea Transnistriei trebuie să aibă loc în paralel.

El a făcut această declarație luni într-un interviu acordat Euronews în cadrul celui de-al doilea summit UE-Republica Moldova de la Bruxelles, transmite infotag.md.

El a subliniat că Rusia ar dori să împiedice procesul de reglementare transnistreană, astfel încât Republica Moldova să nu poată realiza aderarea la UE până când problema reintegrării țării nu va fi rezolvată definitiv.

„Integrarea europeană nu ar trebui să depindă de procesul de reintegrare. Dar este cel mai bine dacă integrarea și reintegrarea europeană ar continua în paralel. Altfel, vom oferi Kremlinului o pârghie și, practic, o putere de veto asupra procesului nostru de aderare la UE. Din partea noastră, lucrăm pentru a ne asigura că toți cetățenii țării, inclusiv locuitorii din regiunea transnistreană, pot beneficia de integrarea europeană”, a subliniat Popșoi.

El și-a exprimat recunoștința față de Uniunea Europeană, care ajută Moldova să facă față presiunilor din partea Rusiei, menționând că în ultimii ani UE și statele sale membre au oferit țării „sprijin extraordinar”, inclusiv în sectorul energetic.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici