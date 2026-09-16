Popșoi, despre acuzațiile Rusiei: Le-am propune să nu împiedice reintegrarea pașnică a Republicii Moldova.

Chișinăul respinge acuzațiile Moscovei privind presupusele impedimente în calea votării cetățenilor ruși din regiunea transnistreană la alegerile pentru Duma de Stat.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a calificat drept „neprietenoasă” intenția Federației Ruse de a deschide secții de votare pe malul stâng al Nistrului fără acordul autorităților, relatează noi.md cu referire la NewsMaker.md.

Reacția a urmat după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a acuzat Chișinăul că privează de dreptul la vot peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiune.

„Am propune părții ruse să nu împiedice reintegrarea pașnică a Republicii Moldova și să nu submineze suveranitatea și neutralitatea Republicii Moldova prin menținerea ilegală a trupelor și muniției pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, pe malul stâng al Nistrului. (...) Această practică neprietenoasă nu este aplicată pentru prima dată. Timp de decenii, aceste alegeri sunt organizate, spre marele nostru regret, pe malul stâng al Nistrului, contrar voinței exprimate direct de autoritățile constituționale de la Chișinău”, a declarat Popșoi în cadrul Guvernului.

Popșoi a subliniat că Moscova încalcă suveranitatea Republicii Moldova, amintind că Ambasada Rusiei a fost autorizată să deschidă o singură secție de votare pe teritoriul controlat de Chișinău, în timp ce măsura privind crearea unor secții suplimentare în Transnistria este inacceptabilă.

Totodată, oficialii moldoveni au pus la îndoială cifra de 200.000 de cetățeni ruși, invocată de MAE al Rusiei. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a calificat aceste estimări drept date cu caracter propagandistic, care nu pot fi verificate din cauza lipsei accesului la bazele de date ale Moscovei.

Conflictul diplomatic s-a acutizat la începutul lunii septembrie, când Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău i-a înmânat o notă de protest ambasadorului Rusiei, Oleg Ozerov. Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse vor avea loc pe 20 septembrie.