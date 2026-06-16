Popșoi: Consolidarea rezilienței instituțiilor de stat rămâne o prioritate pe drumul spre UE.

Drumul european al Republicii Moldova este ireversibil, iar pe măsură ce avansăm spre aderarea la UE, consolidarea rezilienței instituțiilor de stat rămâne o prioritate.

Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, marți, în cadrul unei întâlniri cu noul șef al Misiunii de Parteneriat a UE (EUPM) la Chișinău, Kirsten Joppe, transmite infotag.md.

„Am discutat cooperarea dintre Republica Moldova și EUPM de la începutul activității misiunii la Chișinău în 2023. Am subliniat contribuția acesteia la consolidarea capacităților naționale în gestionarea crizelor și răspunsul la amenințările hibride, inclusiv în domeniul securității cibernetice și combaterii dezinformării”, a scris Popșoi pe rețelele sociale după întâlnire.

Interlocutorii au abordat progresul realizat în implementarea Planului de Acțiuni EUPM pentru 2025-2027. Pentru realizarea acestuia, în bugetul Misiunii sunt prevăzuți 19,8 milioane de euro.

„Continuăm să mizăm pe sprijinul și expertiza EUPM și suntem interesați să aprofundăm cooperarea în domenii care contribuie la consolidarea securității, rezilienței și potențialului instituțional al statului”, a menționat vicepremierul.

Părțile au remarcat experiența acumulată de EUPM în Republica Moldova – prima misiune civilă în cadrul Politicii Comune de Securitate și Apărare a Uniunii Europene (PCSA) cu mandat în domeniul amenințărilor hibride. Această experiență s-a dovedit utilă atât pentru statele membre UE, cât și pentru alte misiuni civile din cadrul PCSA, inclusiv Misiunea UE în Armenia, înființată în aprilie 2026.

Potrivit comunicatului, Kirsten Joppe a confirmat angajamentul misiunii de a continua cooperarea cu autoritățile Moldovei și de a susține eforturile de consolidare a potențialului instituțional al statului moldovenesc.