Popșoi: Condamnăm ferm atacul cu dronă asupra unei case din Galați.

„Condamnăm ferm lovitura dronului rusesc asupra unei clădiri rezidențiale din Galați (România), în urma căreia au fost afectați civili și au fost puse în pericol vieți omenești, transmite ipn.md.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să amenințe securitatea dincolo de granițele sale și să pună în pericol oameni nevinovați. Acest război trebuie să se încheie”, a declarat Popșoi.

Reamintim că vineri dimineață, în orașul românesc Galați, o dronă a lovit un bloc de locuințe. În urma impactului a avut loc o explozie, după care un apartament de la etajul 10 a luat foc. Două persoane au suferit răni ușoare și au fost spitalizate.