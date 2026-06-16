Popescu: Obiectivul rămâne semnarea tratatului de aderare la UE în 2030.

Emisarul special pentru afaceri europene Nicu Popescu a declarat că acest moment reprezintă „una dintre cele mai importante etape din istoria parcursului european al țării” și constituie o recunoaștere din partea statelor membre UE a reformelor realizate și a eforturilor depuse, deși mai este mult de lucru înainte, transmite Radio Moldova.

Nicu Popescu: „Am trecut prin una dintre cele mai importante etape”

„Evident, lucrurile nu se schimbă peste noapte, dar fără aceste etape nu poți adera la UE. Cu această ocazie, cred că este foarte important să ne felicităm pe noi, cetățenii Republicii Moldova și, evident, echipele din administrația publică care au fost implicate în pregătire pentru realizarea acestui obiectiv”, a declarat emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru Moldova 1.

Fostul ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene a subliniat că „s-au făcut progrese substanțiale”, iar primul cluster de negocieri deschis este dedicat valorilor fundamentale. Decizia Uniunii Europene reprezintă o validare a progreselor înregistrate în domeniul justiției, democrației și drepturilor omului.

„Astăzi se deschide așa-numitul prim cluster, prima familie de capitole pe care le vom negocia în detalii și aceste capitole țin predominant de democrație, supremația legii, reforma justiției și lupta cu corupția. Și deschiderea acestui set de capitole, acestui cluster presupune o recunoaștere a faptului că Republica Moldova a făcut pași importanți în direcția reformei justiției, asigurării democrației, drepturilor omului. Dar, evident, mai avem de lucru”, a mai explicat Nicu Popescu.

Lansarea negocierilor consolidează imaginea țării

Oficialul constată că apropierea de UE contribuie și la consolidarea imaginii țării ca stat stabil și predictibil. Dincolo de dimensiunea politică, lansarea negocierilor transmite un mesaj important mediului economic și investitorilor internaționali, consideră fostul ministru de Externe.

„Este un semnal foarte important pentru cetățenii, precum și pentru investitorii internaționali potențiali că Republica Moldova va adera la UE. Republica Moldova se află în viteză bună pentru a deveni un stat membru al UE cu efectele pozitive asupra economiei, asupra stabilității, asupra securității țării noastre. Deci, beneficiile sunt, ele nu sunt imediate, nu neapărat peste noapte sau peste o săptămână ne vom trezi într-o altă țară, dar este încă un semnal foarte puternic, atât pe intern, cât și pe extern, că Republica Moldova are un viitor democratic, are un viitor european. Acest lucru, evident, contribuie treptat și la consolidarea economiei țării noastre, atractivității internaționale”, a menționat Nicu Popescu.

Justiția și dezvoltarea economică, marile provocări ale aderării

În opinia lui Nicu Popescu, deschiderea negocierilor înseamnă începutul unei etape și mai complexe, în care Republica Moldova trebuie să accelereze transformările interne: „Scopul nostru este ca Republica Moldova, prin aderare la UE, să devină un stat la fel de prosper, la fel de funcțional ca și statele membre ale UE”.

„La această etapă, Republica Moldova merge foarte bine pe implementarea acquis-ului comunitar, pe implementarea standardelor, adoptarea lor în cadrul legislativ. În anii următori, evident, sunt două lucruri fundamentale pentru Republica Moldova și pentru procesul nostru de aderare la UE.

Primul ține de consolidarea reformelor în domeniul justiției, consolidarea și aprofundarea, deci acele elemente pozitive care s-au înregistrat până acum trebuie continuate, trebuie intensificate și acest lucru este destul de clar dorit atât de cetățeni cât și una din condițiile-cheie pentru aderare.

Și al doilea obiectiv major, atât pentru țara noastră, cât și pentru convergența noastră cu piața unică a UE, este creșterea economică. Deci, crearea și energizarea unei dinamici economice pozitive care să accelereze convergența Republicii Moldova cu standardele europene”, a mai declarat Nicu Popescu.

Aderarea la UE în 2030

Cu referire la calendarul integrării europene, Nicu Popescu apreciază că obiectivele anunțate de autorități rămân ambițioase și sunt realizabile. Republica Moldova trebuie să continue reformele pentru a realiza scopul de semnare a tratatului de aderare la UE în 2030.

„Obiectivul rămâne același, deci semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană și eventual aderarea la Uniunea Europeană în următorii câțiva ani. S-a discutat și de 2028, și 2030. Acesta este obiectivul. Acest calendar este unul foarte ambițios, dar realist și mergem înainte ca țară”, a conchis Nicu Popescu.

Premierul Alexandru Munteanu conduce luni, 15 iunie, delegația Republicii Moldova la Luxemburg, la Conferința interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul va marca deschiderea negocierilor de aderare pe Clusterul 1 „Valori fundamentale”, care stă la baza întregului proces de pregătire pentru integrarea europeană a țării noastre.

Negocierile formale privind aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniunea Europeană încep simultan.

Menționăm că atât Ucraina, cât și R. Moldova au depus cerere de aderare la Uniunea Europeană și au obținut statutul de țări candidate în anul 2022, la scurt timp după declanșarea războiului din statul vecin. Deși cele două state au parcurs primele etape ale aderării „la pachet”, în spațiul public au existat discuții despre necesitatea de a decupla cele două dosare pentru a permite un progres bazat strict pe merite individuale.

Procesul de negociere este structurat în 33 de capitole, împărțite în șase grupuri de capitole tematice. Primul cluster, dedicat statului de drept, instituțiilor democratice și funcționării economiei, este, prin convenție, primul cu care se deschide și ultimul cu care se închide orice proces de aderare.