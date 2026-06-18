Popescu, despre integrarea europeană a Moldovei: Importante nu sunt datele, ci rezultatele reformelor.

Fostul ministru de Externe, trimisul special al președintelui pentru afaceri europene, Nicu Popescu, a numit „istorică” deschiderea negocierilor privind aderarea Moldovei la UE, subliniind că rezultatele contează.

Într-un interviu pentru RFI, el a remarcat în legătură cu progresul Moldovei pe calea europeană că „atunci când există o viziune și știi ce vrei, ceea ce părea imposibil devine realizabil”, transmite infotag.md.

Răspunzând la întrebarea despre lipsa unor termene clare pentru aderare, Popescu a declarat că atenția principală trebuie acordată reformelor, nu datelor din calendar.

„Nu cred că ar trebui să ne concentrăm pe calendar. Cel mai important este progresul reformelor. Uniunea Europeană nu se uită la date fixe, ci la ceea ce se întâmplă în practică: câte cazuri de corupție ajung în instanțe, câte se încheie cu condamnări definitive și cât de eficient funcționează instituțiile”, consideră Popescu.

Potrivit lui, în următoarele 12–18 luni progresul Republicii Moldova va fi evaluat atât prin alinierea legislației la acquis communautaire, cât și prin rezultatele reformei sistemului judiciar.

„Trebuie să ne concentrăm pe calitatea reformelor și să demonstrăm, prin rezultate concrete, că în Republica Moldova există un sistem judiciar independent și demn de încredere”, a concluzionat el.