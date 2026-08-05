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stiri.md logostiri
5 August 2026, 14:36
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Platon: Tofan, împreună cu Plahotniuc, a pus ilegal mâna pe acțiunile celei mai mari bănci

Omul de afaceri Veaceslav Platon, aflat în Marea Britanie, care a solicitat azil politic, a venit acuzații la adresa lui Vasile Tofan.

Platon: Tofan, împreună cu Plahotniuc, a pus ilegal mâna pe acțiunile celei mai mari bănci.
Platon: Tofan, împreună cu Plahotniuc, a pus ilegal mâna pe acțiunile celei mai mari bănci.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Platon a declarat că Tofan, împreună cu Vladimir Plahotniuc, l-ar fi lipsit, chipurile, de pachetul de acțiuni al unuia dintre băncile din Moldova, care ulterior a fost achiziționat de investitori europeni, scrie stiri.md în baza  unimedia.info.

Potrivit afirmațiilor lui Platon, pachetul majoritar de acțiuni al băncii, pe care el l-a evaluat la cel puțin 150 milioane de euro, a fost cumpărat doar cu 15 milioane de euro.

În plus, omul de afaceri susține că Tofan, împreună cu Plahotniuc și cu reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a participat la preluarea ilegală a acțiunilor Moldova Agroindbank (MAIB) după ce, potrivit lui Platon, proprietarul băncii a fost arestat în baza unui dosar penal fabricat.

Platon a mai declarat că noilor proprietari li s-au plătit dividende în valoare de 8 milioane de euro, care, în opinia sa, ar fi trebuit să aparțină vechilor acționari. Totodată, el susține că, în 2022, împotriva foștilor proprietari a fost pornit un dosar penal după ce aceștia au cerut să li se achite dividendele cuvenite pentru anul 2015.

Un bloc separat de acuzații vizează postul TV8. Potrivit lui Platon, în 2021, la solicitarea președintelui Maia Sandu, Vasile Tofan a intrat în consiliul de administrație al postului și, împreună cu alți membri ai conducerii, ar fi reușit să o excludă pe fondatoarea canalului, Natalia Morari, din rândul participanților. El l-a menționat și purtătorul de cuvânt al prim-ministrului, Dumitru Ciorici, declarând că acesta a fost inclus în componența conducerii televiziunii.

În plus, Platon a declarat că metode similare ar fi fost aplicate și altor oameni de afaceri care dețineau acțiuni MAIB, pe care, potrivit lui, i-au forțat să-și vândă participațiile sub presiune.

În încheiere, omul de afaceri a declarat că autoritățile nu vor restitui niciodată, în mod voluntar, vechilor proprietari acțiunile MAIB, TV8 și portul Giurgiulești, însă a îndemnat conducerea țării măcar să compenseze investitorilor sumele, pe care, potrivit lui, le-au fost sustrase în ultimii trei ani.

În răspuns la o solicitare Unimedia.info, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului Dumitru Ciorici, pe care Platon l-a menționat și în declarațiile sale, a comunicat că Guvernul nu va comenta acest subiect.

Reamintim că, în noiembrie 2019, unul dintre avocații care a ales să colaboreze a fost reținut de angajații Centrului Național Anticorupție. El era suspectat de implicare într-un grup care, în 2013, potrivit anchetei, a efectuat o captură de tip „raid” a acțiunilor uneia dintre băncile din Moldova.


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