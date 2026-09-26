Platon a propus organizarea unui concurs pentru titlul de principal dușman al lui Putin.

Inițiatorul platformei civice „Bună ziua!”, Veaceslav Platon, a reacționat ironic la declarația premierului Vasile Tofan, care, într-un interviu, s-a declarat „unul dintre principalii dușmani ai lui Putin în regiune”.

Platon se întreabă de ce șeful Guvernului s-a plasat mai presus de președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, în această «ierarhie imaginară», relatează unimedia.info.

Declarația lui Tofan a fost făcută în contextul relatării sale despre acțiunile Federației Ruse împotriva Republicii Moldova și despre ceea ce autoritățile de la Chișinău numesc război hibrid.

„Rusia duce ceea ce noi numim un război hibrid împotriva Moldovei, încercând în primul rând să se amestece în alegerile noastre», a declarat prim-ministrul într-un interviu. Tofan a spus că este «unul dintre principalii dușmani ai lui Putin în regiune”.

Platon a atras atenția anume asupra formulării „în regiune”, întrebându-se ce teritoriu a avut în vedere prim-ministrul și cine ar putea participa la un asemenea «concurs».

„Această declarație a lui Tofan ridică multe întrebări. Iar prima dintre ele este una „teritorială”: putem oare să stabilim cumva granițele acelei regiuni despre care se vorbește, pentru a înțelege cine sunt participanții la concursul pentru titlul de „principalul dușman al lui Putin”?!” a comentat Veaceslav Platon.

El a continuat să ironizeze, întrebându-se de ce Tofan se consideră mai presus de Maia Sandu și Igor Grosu.

„Dar chiar dacă lăsăm această întrebare deoparte, aș vrea să trec la următoarea. De ce Tofan s-a plasat pe primul loc, considerând că Maia Sandu și Igor Grosu se află în urma lui? De ce crede el că Maia Sandu și Igor Grosu, chiar dacă și ei îi sunt ostili lui Putin, sunt totuși dușmani mai puțin importanți? Ce l-a făcut să gândească astfel?” a declarat Platon.

„Există multe întrebări care necesită răspuns. Și acestea nu sunt întrebări fără sens. Nu ne putem permite ca cineva din conducerea țării să dea dovadă de slăbiciune sau, dintr-un motiv sau altul, să-și reducă ostilitatea față de Putin”, a continuat Veaceslav Platon.

Remarca lui Platon despre Maia Sandu a fost făcută pe fundalul faptului că, la sfârșitul anului 2025, publicația britanică The Telegraph a desemnat-o pe președinta Republicii Moldova drept «Liderul mondial al anului — 2025”. Materialul despre ea a apărut sub titlul „Liderul pe care Putin nu a reușit să-l înving”. Publicația a remarcat rolul Maiei Sandu în confruntarea politică cu presiunile Kremlinului.

Platon a legat, de asemenea, declarația actuală a prim-ministrului de un alt episod, când Vasile Tofan l-a apreciat foarte mult pe ministrul Educației, Dan Perciun.

„Dar, dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că acesta nu este primul gest neprietenos al lui Tofan față de Maia Sandu. Vă amintiți cum l-a numit pe Perciun “cel mai bun ministru al Educației din întreaga istorie a Republicii Moldova”?! Și iată încă o lovitură. Deja una geopolitică. Un fel de semnal pentru partenerii de dezvoltare, ca aceștia să știe pe cine să mizeze și pe cine pot șterge de pe listă. Ei bine, știm de la Darwin că lupta intraspecifică este cea mai dură dintre toate”, a concluzionat Veaceslav Platon.